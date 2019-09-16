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محافظ أسيوط يزور مصابى حادث تصادم طريق أبنوب الصحراوى الشرقى.. صور

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 06:41 م
محافظ أسيوط يزور مصابى حادث تصادم طريق أبنوب الصحراوى الشرقى.. صور محافظ أسيوط يزور مصابى حادث تصادم طريق أبنوب الصحراوى الشرقى
أسيوط - ضحا صالح وهيثم البدرى

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زار اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، مصابى حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق أبنوب الصحراوى الشرقى بالقرب من مدخل قرية الحوطا وذلك بقسم الإصابات بالمستشفى الجامعى للاطمئنان على صحتهم وتقديم كافة أوجه الرعاية لهم.

كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات المحافظة يفيد انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوى الشرقى بنطاق مركز أبنوب بالقرب من مدخل قرية الحوطا أسفر عن مصرع سيدة وإصابة 10 اشخاص وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل 8 مصابين لمستشفى أسيوط الجامعى و3 مصابين لمستشفى أبنوب المركزي.

وانتقل المحافظ إلى المستشفى الجامعى للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين ومتابعة الرعاية الطبية المقدمة لهم رافقه خلال الزيارة المهندس عمر عبدالعال نائب المحافظ والدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة وفاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الاجتماعى ومصطفى أبوغدير مستشار المحافظ للشئون الاجتماعية واستمع إلى تقرير عن حالة المصابين موجهًا بتقديم كافة الإسعافات اللازمة والرعاية الطبية العاجلة لهم وعمل الفحوصات والأشعة والتحاليل ووضعهم تحت الملاحظة الدورية لحين تماثلهم الشفاء بشكل كامل وخروجهم من المستشفى متمنيًا لهم الشفاء العاجل كما كلف التضامن الاجتماعى بتقديم مساعدات عاجلة للمصابين وأسرة المتوفية.

من جانبه أوضح الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة أن عدد حالات المصابين بمستشفى أسيوط الجامعى بلغ 7 حالات بعد وفاة سيدة عقب وصولها المستشفى الجامعى و3 حالات بمستشفى أبنوب المركزى ولا يزال المصابين تحت العناية الطبية وحالتهم مطمئنة ويتلقون العلاج اللازم.

زيارة مصابي حادث أبنوب (4)
اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط خلال زيارة مصابي حادث أبنوب
 
زيارة مصابي حادث أبنوب (3)
المحافظ يتفقد مصابي حادث أبنوب 

 

زيارة مصابي حادث أبنوب (2)
اللواء جمال نور الدين يستمع لمصابي حادث أبنوب
 

أسيوط

حوادث اسيوط

امن اسيوط

مركز ابنوب

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