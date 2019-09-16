مبعوث روسى بمؤتمر بناء الدول: الأزهر يواجهة التطرف وأفضل خريجينا أزهريون

كتب إسماعيل رفعت

قال الشيخ الياس بن على أمين علييف السكرتير العلمى للمجلس العلمى مبعوث مجلس شورى علماء روسيا، أن فقه الدولة بحاجة إلى بحث ومراجعة لمواجهة الأفكار المتطرفة.

وأضاف مبعوث مجلس شورى علماء روسيا، أنه يجب على العلماء أن يبحثوا ويقدموا للناس الصحيح ويبينوا غير الصحيح.

وقال المبعوث العلمى، إن بلاده عانت منذ سنوات من فئة غالت فى الدين وقالت إنها فقط على الحق وكفرت من دونها.

وأكد أن الأزهر له دور كبير فى مواجهة الطرف وأفضل خريجى روسيا فى مواجهة التطرف هم من الأزهر ولهم جهد كبير.



وقال الدكتور أحمد عطية وزير الأوقاف اليمنى إن بناء الدول مثل بناء الأجسام تحتاج إلى التكاتف والصبر حتى تصبح دولة قوية قادرة على تجاوز المحن ومتماسكة، لافتا إلى أن مقومات بناء الدولة ثلاثة وهى العدل والأمن والتنمية فلا تنمية بدون استقرار ولا أمن بدون عدل فالعدل أساس الملك. فهو مسئولية تشابكية للحفاظ على استقرار الدول. والدولة الوطنية هى التى تتلاشى فيها كل التشابكات والمشاكل بين أحزابها ومؤسساتها وإعلاء مصلحة الوطن فقط.

وأضاف خلال كلمته بالجلسة الأولى فى فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الأوقاف الدولى "فقه بناء الدول رؤية عصرية " أن الإرهاب أطاح بالعديد من الدول الوطنية وأسقطها فأراق الدماء ومن أسباب نسف الدول وجود كيانات وجماعات مسلحة ومليشيات تنقلب على الحاكم الشرعي وهذه المليشيات المسلحة تملأ كثير من الدول.

وتابع: أيضا من أسباب نسف الدول عدم الالتزام بالقوانين والسنن وتدخل البعض في شئون الغير.

ونحن فى اليمن سنقف مع وثيقة القاهرة التى ستصدر عن المؤتمر للحفاظ على أجساد الدول ولضمان عودة الأمن والاستقرار لوطننا.

جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر مصر، فقه بناء الدول الذى تقيمه وزارة الأوقاف فى الانعقاد الثلاثين لمؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بحضور 500 شخصية منهم 150 مفتيا ووزيرا وعالما من دول العالم.

