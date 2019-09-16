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ما هى ضوابط تنظيم عمل الأجانب فى مصر؟.. قانون العمل يُجيب

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 08:11 ص
ما هى ضوابط تنظيم عمل الأجانب فى مصر؟.. قانون العمل يُجيب وزارة القوى العاملة - أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

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نص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على عدد من الضوابط المتعلقة بتنظيم عمل الأجانب، حيث نصت المادة 27 على أن "يخضع استخدام الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام و الهيئات العامة و الإدارة المحلية و الجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة في هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل. ويحدد الوزير المختص حالات إعفاء الأجانب من هذا الشرط".

ونصت المادة 28 على "لا يجوز للأجانب أن يزاولوا عملا إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، وأن يكون مصرحا لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل، ويقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع أو أية مهنة أو حرفة بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية".

ويحدد الوزير المختص بقرار منه شروط الحصول على الترخيص بالعمل المشار إليه في المادة السابقة وإجراءاته والبيانات التى يتضمنها وإجراءات تجديده و الرسم الذي يحصل عنه بما لا يقل عن ألف جنيه مصرى، كما يحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه، ويلتزم كل من يستخدم أجنبيا أعفى من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك الاستخدام خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبي للعمل وكذلك عند انتهاء خدمته لديه- بحسب المادة 29.

كما نصت المادة 30 على " يحدد الوزير المختص بقرار منه المهن والأعمال و الحرف التى يحظر على الأجانب الاشتغال بها، كما يحدد النسبة القوى لاستخدامهم في المنشآت والجهات المبينة في المادة (27) من هذا القانون".

 

 

 


قانون العمل

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عمل الأجانب فى مصر

شروط عمل الأجانب

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