لو أم لأول مرة.. اعرفى التغذية الجيدة لطفلك

فاطمة ياسر

عند بدء إعطاء الطفل الطعام تواجه الأم العديد من المشاكل لأنه يرغب فى تناول أطعمة غير صحية كالمقليات وما شابه ذلك، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أفضل النصائح التى تجعل الطفل يتناول الطعام الصحى بشكل سريع وصحي، وذلك وفقا لموقع "parents".

أوضح التقرير، أن الأم هى من تجعل طفلها يتقبل الطعام الصحى أم لا، فهى من تقوم باعتياده على نوعية الطعام المتناول، ففى حالة اعتياده منذ الصغر على تناول الخضراوات والفواكه فيصبح يتناولهم بكثرة، ولذا عليك اعتياد طفلك منذ اليوم الأول على تناوله للطعام الصحى والمفيد.

ومن أفضل الأطعمة التى يجب القيام بأعدادها للطفل وتساعد فى مرحلة تكوينه بشكل كبير هى:

-البطاطس أو الكوسة أو الجزر المسلوق يعد من أفضل الأغذية التى يجب على الأمر إعطائها لطفلها لأنها غنية بالعديد من العناصر الغذائية الهامة لجسمك وتساهم بشكل كبير اعتياده على تناول الأطعمة المفيدة.

-الفواكه كالموز والتفاح والخوخ والبرتقال، تعد من الأطعمة الهامة لصحة الطفل مع بداية تناوله للطعام، فهي غنية بالعديد من القيم الغذائية الهامة لجسمه وأيضا مفيده له في مرحلة البناء.

-البسكوت يعد من الأغذية الجيدة للطفل ويمكن تخفيفها بالزبادي أو الماء وإعطاء الطفل كوجبة غذائية.