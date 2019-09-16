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كوريا الجنوبية تدرس السحب من احتياطيات النفط حال تراجع الاحتياطات السعودية

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 09:00 ص
كوريا الجنوبية تدرس السحب من احتياطيات النفط حال تراجع الاحتياطات السعودية نفط - صورة أرشيفية
رويترز

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قالت كوريا الجنوبية اليوم الاثنين، إنها ستدرس سحب نفط من احتياطيات الخام الاستراتيجية إذا تراجعت أوضاع واردات النفط الخام فى أعقاب هجوم يوم السبت على منشآت نفط سعودية.

جاءت التصريحات مع ارتفاع أسعار النفط لأعلى مستوياتها في أربعة أشهر اليوم الاثنين بعد أن ثارت مخاوف حيال الإمدادات بسبب هجمات السبت على منشآت للنفط الخام في السعودية.

وقالت وزارة الطاقة الكورية الجنوبية في بيان إنها لا تتوقع تأثيرا على المدى القصير بشأن الحصول على إمدادات النفط الخام من السعودية. لكنها أضافت أنه إذا استمر الوضع فإنه ربما يعطل إمدادات النفط الخام.

وتملك كوريا الجنوبية، خامس أكبر مستورد في العالم للنفط، نحو 92 مليون برميل من النفط الخام والمنتجات المكررة كمخزونات استراتيجية. ومن بين الإجمالي البالغ 96 مليون برميل، تحتفظ البلاد بنفط خام قدره 82 مليون برمل والباقي منتجات مكررة مثل البنزين والديزل والنفتا.

وقالت الوزارة "ستبذل الحكومة قصارى جهدها لحفظ استقرار وضع الطلب والعرض والأسعار، مثل دراسة السحب من احتياطيات النفط إذا ساء الوضع".

وتغطي المخزونات حوالي تسعين يوما من احتياجات كوريا الجنوبية من النفط.

 


السعودية

كوريا الجنوبية

نفط

مخزونات النفط

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