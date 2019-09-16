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قطع المياه عن مدينة القناطر الخيرية لمدة 7 ساعات لغسيل الشبكات اليوم

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 03:33 م
قطع المياه عن مدينة القناطر الخيرية لمدة 7 ساعات لغسيل الشبكات اليوم صنبور مياه - أرشيفية
القليوبية - إبراهيم سالم

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، عن قطع مياه الشرب عن مدينة القناطر الخيرية ومنطقة باسوس، اليوم الإثنين، الموافق 16سبتمبر الجارى، لمدة 7 ساعات، من الساعة العاشرة مساء الاثنين، وحتى الساعة الخامسة فجر غدا الثلاثاء، وذلك لأعمال غسيل الشبكات وتطهير الخزانات بالكلور.

وأهابت الشركة، جميع المواطنين والمستشفيات والمخابز، بتدبير إحتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، وعدم استخدام المياه لزيادة نسبة الكلور.

وأكد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.

 

 

 


مياه القليوبية

قطع المياه

القناطر الخيرية

قطع مياه الشرب

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