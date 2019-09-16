فيديو.. محمد على يكذب نفسه: "محدش أكل فلوسى وأنا اللى عملت الخناقة دى"

كتب تامر إسماعيل صالح

وقع المقاول الهارب محمد على ، فى خطأ صادم كشف به كذبه وادعاءاته الباطلة التى يروجها على مواقع التواصل ، وقنوات جماعة الإخوان الإرهابية ، حيث قال محمد على ، فى أحد فيديوهاته: "والله العظيم كنت ممكن أعيش برنس، وكنت بسجدهم، أنا اللى عملت معاهم الخناقة دى، هما مكلوش فلوسى".

خطأ محمد على ، فى هذا الفيديو جاء بسبب ردود الأفعال واتهام بعض متابعيه بأنه يقوم بترويج هذه المزاعم من أجل أمواله فقط، فحاول من خلال تصريحه الفاضح فى هذا الفيديو إدعاء النضال من أجل الناس وليس من أجله.

ونشرت صفحة المدون الساخر "حسن بلبل" فيديو يكشف التناقض بين تصريحات محمد على، بعدما ظل يدعى ويردد أنه صاحب حق وأن أمواله ضاعت عليه.