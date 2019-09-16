فورتيكس: تحويل ناقلتى منتجات نفط فارغتين على الأقل من ميناء سعودى

(رويترز)

أظهرت بيانات من شركة فورتيكس للتحليلات، تحويل ناقلتى منتجات نفطية مكررة فارغتين على الأقل، كانتا من المقرر أن يتم تحميلهما من ميناء الجبيل السعودى فى الفترة بين منتصف شهر سبتمبر الجارى وحتى نهايته.

جاء ذلك، بعد هجمات على منشأتين نفطيتين لشركة أرامكو السعودية يوم السبت، مما أسفر عن خفض ما يزيد على نصف إنتاج المملكة وقلص معدلات تشغيل المصافى بمقدار غير معروف.

وغيرت الناقلة بولار كود وجهتها يوم الأحد، من ميناء الجبيل إلى ميناء الرويس فى الإمارات، وقالت فورتيكس إنه كان من المقرر أن يتم تحميل الناقلة بمقدار 60 ألف طن من الديزل.

وأضافت، أن الناقلة إس.تي.آى سبيجا، غيرت مسارها أيضا من الجبيل إلى سيكا على الساحل الغربى للهند، وكان من المقرر أن تحمل 90 ألف طن من الديزل فى الجبيل.

ويوجد فى الرويس وسيكا عدد من كبرى مصافى تصدير الديزل.