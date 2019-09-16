سوبر كورة
Ads
الإثنين، 16 سبتمبر 2019 07:52 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

طلب رسمى للإفراج عن المرشح الرئاسى للانتخابات التونسية نبيل القروى

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 06:36 م
طلب رسمى للإفراج عن المرشح الرئاسى للانتخابات التونسية نبيل القروى المرشح الرئاسى نبيل القروى
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت حملة المرشح الرئاسي نبيل القروي، الاثنين، إنها أودعت طلبا لدى المحكمة لاستصدار قرار بإطلاق سراحه، لمواصلة حملته الرئاسية، لا سيما بعدما أظهرت النتائج الأولية صعوده إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسة التونسية.

ونقلت قناة سكاى نيوز عربية عن المتحدث باسم حملة نبيل القروي، حاتم المليكي، أن محامي المرشح قدم طلبا إلى المحكمة لإصدار قرار بالإفراج عنه "حيث لا تتوفر أدلة اتهام ضده"، على حد تعبيره، قال المليكي إن "القروي الذي كان قد اعتبر شاهدا في قضية التهرب الضريبي المفتوحة منذ عام 2016، فوجئ باعتقاله على ذمة القضية بعدما أعلن نيته الترشح، بينما لا توجد أي أدلة تدفع بإصدار اتهام رسمي ضده".

 

وأظهرت النتائج الرسمية الأولية حصول القروي على نسبة 15.4 بالمئة من أصوات الناخبين بعد فرز 49 بالمئة من الأصوات، ليكون في المرتبة الثانية بعد قيس سعيد الذي حصل على 18.8 بالمئة من أصوات الناخبين التونسيين.


تونس

المرشح الرئاسي نبيل القروي

حملة المرشح نبيل القروى

انتخابات تونس

الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية التونسية

نبيل القروى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نبيل القروى يقلب موازين الانتخابات التونسية ويخوض جولة الإعادة من "خلف الأسوار".. جدل قانونى حول سيناريوهات التعامل مع رجل الأعمال حال إدانته بحكم نهائى.. وشطبه من جداول المرشحين يفتح الباب أمام مرشح الإخوان

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 03:30 م

"الانتخابات التونسية": تقدم قيس سعيد ونبيل القروى بعد فرز 49% من الأصوات

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 03:10 م

انتخابات تونس واستهداف أرامكو فى صدارة الصحافة العربية اليوم.. مانشتات السعودية تندد بالهجمات.. والإمارات تؤكد رسائل التضامن مع الرياض.. والشرق الأوسط تسلط الضوء على رحلة نبيل القروى من السجن لجولة الإعادة

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 02:00 م

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف النهار.. زعيم كوريا الشمالية يدعو ترامب لزيارة البلاد.. روسيا تستعد لتقليص أيام العمل الأسبوعية لـ4.. وجولة إعادة فى انتخابات تونس بين قيس سعيد ونبيل القروى

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 12:00 م

صراع الأشواط الإضافية فى انتخابات تونس.. مباراة ساخنة بين قيس سعيد ونبيل القروى.. المرشح المستقل رافض المساواة فى الميراث يتقدم بـ 19.50%.. ومرشح حزب قلب تونس الحبيس فى زنزانة بسجن المرناقية يحصد 15.5%

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 11:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيلم Avengers: Endgame ينهى سباق الإيرادات بـ2.796 مليار دولار

فيلم Avengers: Endgame ينهى سباق الإيرادات بـ2.796 مليار دولار

فيديو.. عقد بين زوجين لتقسيم الأعمال المنزلية.. والمقصر يدفع 50 دولارا شهريا

فيديو.. عقد بين زوجين لتقسيم الأعمال المنزلية.. والمقصر يدفع 50 دولارا شهريا

1.5 مليون متابع على إنستجرام لأسعد قنفذ فى العالم.. شوف الصور

1.5 مليون متابع على إنستجرام لأسعد قنفذ فى العالم.. شوف الصور

موجز 6.. الحكومة تطرح 6 ملايين متر أراضى عبر البوابة الاستثمارية

موجز 6.. الحكومة تطرح 6 ملايين متر أراضى عبر البوابة الاستثمارية

انتخابات تونس.. قيس سعيد يحافظ على تقدمه بعد فرز 52% من أصوات الناخبين

انتخابات تونس.. قيس سعيد يحافظ على تقدمه بعد فرز 52% من أصوات الناخبين

قبل ما تبيع تليفونك.. إزاى تمسح كل صورك وفيديوهاتك نهائيا؟

قبل ما تبيع تليفونك.. إزاى تمسح كل صورك وفيديوهاتك نهائيا؟

مانشستر يونايتد يعلن تجديد عقد دى خيا حتى 2023

مانشستر يونايتد يعلن تجديد عقد دى خيا حتى 2023

شيرين عبد الوهاب توضح سبب غيابها بعد شائعات مرضها

شيرين عبد الوهاب توضح سبب غيابها بعد شائعات مرضها

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن موقف الفرق المصرية بالبطولات الأفريقية

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن موقف الفرق المصرية بالبطولات الأفريقية

رئيس الوزراء يستقبل نائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية

رئيس الوزراء يستقبل نائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية

"الانتخابات التونسية": تقدم قيس سعيد ونبيل القروى بعد فرز 49% من الأصوات

"الانتخابات التونسية": تقدم قيس سعيد ونبيل القروى بعد فرز 49% من الأصوات

"بوردو فارما" الأمريكية تتقدم بدعوى إفلاس ضمن تسوية لأزمة المواد الأفيونية

"بوردو فارما" الأمريكية تتقدم بدعوى إفلاس ضمن تسوية لأزمة المواد الأفيونية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة