ضبط 782 سلع تموينية مدعمة قبل بيعهم بالسوق السوداء بزفتى

الغربية – مصطفى عادل

تمكن العميد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين بالغربية، من ضبط 782كيلو سلع تموينية مدعمة داخل محل بقال تمويني بقرية سنباط مركز زفتى، قبل بيعهم بالسوق السوداء.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير امن الغربية، إخطارا من العميد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين، بضبط "عبد الرؤوف.ا.س" 69سنة صاحب محل بقالة تموينية بقرية سنباط مركز زفتى، وبحوزته 782كيلو سلع تموينية مدعمة سكر وزيت ودقيق وأرز، بقصد بيعهم بالسوق السوداء، تحرر المحضر 13088جنح مركز زفتى، وتولت النيابة التحقيق.