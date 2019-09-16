ضبط 7 مليون عبوة ألعاب نارية وكاميرات مراقبة عبر ميناء الإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

قررت نيابة ميناء الإسكندرية، التحفظ على 4 مليون عبوة ألعاب نارية و3 مليون أقراص مكملة غذائية وكاميرات مراقبة محظور دخولها البلاد مهربة من الصين داخل حاوية بقيمة 70 مليون جنيه، وقررت النيابة سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء عزت عبدالقادر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن ميناء الإسكندريه والدخيلة، إخطاراً من اللواء محمد فوزى، مدير إدارة البحث الجنائى بالميناء، يفيد بورود حاوية بداخلها أمتعة شخصية من دولة الصين مخبأة بداخلها ألعاب نارية وكاميرات مراقبة وأدوية محظور دخولها البلاد بقصد تهريبها داخل البلاد بقصد الاتجار بها عبر ميناء الإسكندرية البحرى.

أكدت تحريات العميد عماد فاروق، رئيس مباحث الأموال العامة بميناء الإسكندرية، صحة المعلومات وتم استئذان النيابة العامة وضبط الحاوية وبتفتيشها عثر بداخلها على 4 مليون عبوة من الشماريخ والألعاب النارية المحظور دخولها البلاد مختلفة الأحجام والأشكال، تزن 12 طنا، و 5000 هاتف محمول صغير الحجم مختلف الأشكال، و5000 رادع شخصى "اسبراى" مختلف الأشكال، و1000 عبوة زيت خاصة بالسجائر الإلكترونية مختلفة النكهات، و 850 قلم ليزر، و 400 قلم مزود "كاميرات وتليفون ومسجل"، و2500 علبة هواتف محمول "سامسونج وآيفون" فارغة.

كما تم ضبط 3 مليون قرص من أدوية إنقاص الوزن ومكمل غذائى، و750 كاميرات مراقبة، وقدرت قيمة الضرائب والرسوم الجمركية وغرامات التهريب المستحقة دفعها مبلغ 70 مليون جنيها، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيقات.