ضبط 7 عناصر إجرامية بأسوان بحوزتهم 500 أمبول مخدر وأسلحة نارية

أسوان - صلاح المسن

تمكنت الأجهزة الأمنية بأسوان، من ضبط 7 من العناصر الإجرامية فى حملات متفرقة بدوائر مراكز أسوان ، وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة وأسلحة نارية، تم التحفظ على المتهمين تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق معهم فى الواقعة.

وتمكن رجال المباحث بأسوان من ضبط 7 متهين ، وحسبما أفادت الشرطة أسفرت الجهود عن ضبط المتهمين وبحوزتهم (5) قطع سلاح ناري وكمية من نبات البانجو المخدر تزن ( 10.5 ) كيلو جرام و(500) امبول مخدر و (150) جرام حشيش و (1780) اقراص مخدرة، تم التحفظ على المتهمين والمواد المخدرة والأسلحة النارية المضبوطة، وتحررت المحاضر اللازمة وجارِ العرض على النيابة العامة.