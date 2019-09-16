ضبط 6 أطنان بلاستيك مجروش مجهولة المصدر بالإسكندرية

الإسكندرية - جاكلين منير

أعلنت مديرية التموين بالإسكندرية ، عن تحريز 6 أطنان بلاستيك مجروش مجهولة المصدر داخل أحد المصانع بمدينة برج العرب غرب الاسكندرية ، وخلال أسبوع واحد.

وأشار بيان صادر اليوم، إلى أن ذلك جاء بناء على تعليمات محمد سعد الله أحمد مدير مديرية التموين و التجارة الداخلية بتشديد الرقابة على المصانع غير المرخصة لحماية المنتج المحلى.

كما قامت إدارة تموين برج العرب برئاسة سمير عبد النبى مدير الإدارة بحملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن ضبط مصنع بلاستك لتصنيع الأدوات البلاستيك بمنطقة برج العرب وتحريز 6 أطنان بلاستيك مجروش مجهول المصدر، وقد تم أخذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.

كانت مديرية التموين بالإسكندرية ، قد قامت بضبط مصنع لتصنيع الأدوات البلاستيكية بمنطقة برج العرب فى 9 سبتمر الماضى، وتم ضبط خامات مجهولة المصدر و تحريز عدد 11 طن بلاستيك مجروش معد للتصنيع مجهول المصدر .