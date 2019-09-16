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ضبط 21مخبز لانتاج خبز ناقص الوزن وتهريب الدقيق المدعم بالبحيرة

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 05:11 م
ضبط 21مخبز لانتاج خبز ناقص الوزن وتهريب الدقيق المدعم بالبحيرة مخبز - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بقيادة اللواء مجدى القمرى مدير الأمن حملة مكثفة للرقابة على الأسواق والمخابز لمواجهة  تهريب الدقيق المدعم الى السوق السوداء. 

وأسفرت الحملة عن ضبط 21 مخبز بمركز كوم حمادة ،  لانتاجها خبز  ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات  وكذلك لتهريبها 11شيكارة  من حصة الدقيق  المدعم المخصص لها  وبيعها فى السوق السوداء ، وتم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق

 

 


اخبار البحيرة

حملات تموينية

مخابز مخالفة

تهريب دقيق

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