ضبط 21مخبز لانتاج خبز ناقص الوزن وتهريب الدقيق المدعم بالبحيرة

وأسفرت الحملة عن ضبط 21 مخبز بمركز كوم حمادة ، لانتاجها خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات وكذلك لتهريبها 11شيكارة من حصة الدقيق المدعم المخصص لها وبيعها فى السوق السوداء ، وتم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق
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وأسفرت الحملة عن ضبط 21 مخبز بمركز كوم حمادة ، لانتاجها خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات وكذلك لتهريبها 11شيكارة من حصة الدقيق المدعم المخصص لها وبيعها فى السوق السوداء ، وتم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق
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