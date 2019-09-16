ضبط 21مخبز لانتاج خبز ناقص الوزن وتهريب الدقيق المدعم بالبحيرة

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بقيادة اللواء مجدى القمرى مدير الأمن حملة مكثفة للرقابة على الأسواق والمخابز لمواجهة تهريب الدقيق المدعم الى السوق السوداء.

وأسفرت الحملة عن ضبط 21 مخبز بمركز كوم حمادة ، لانتاجها خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات وكذلك لتهريبها 11شيكارة من حصة الدقيق المدعم المخصص لها وبيعها فى السوق السوداء ، وتم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق