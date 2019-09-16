ضبط وإعدام 440 كيلو من المواد الغذائية الغير صالحة بدراو أسوان.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

نفذت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بأسوان، حملة مكبرة لضبط المواد الغذائية غير الصالحة مما أسفر جهود مكتب مراقبة الأغذية عن ضبط 440 كيلو من هذه المواد غير الصحة بمركز دراو.

أكد الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، أن مفتشى الأغذية بمكتب مراقبة أغذية دراو، شنوا حملة تفتيش على أماكن بيع وتخزين المنتجات الغذائية، أسفرت الحملة عن ضبط 440 كيلو من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بأسوان، فى بيان صحفى، أنه تم عمل المحاضر اللازمة، وإعدام الكميات المذكورة، بالإضافة لتحرير عدد من محاضر الجنح الصحية.



أغذية فاسدة



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