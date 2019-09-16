سوبر كورة
Ads
الإثنين، 16 سبتمبر 2019 04:43 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط مبيدات منتهية الصلاحية و مجهولة المصدر بالدقهلية

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 03:55 م
ضبط مبيدات منتهية الصلاحية و مجهولة المصدر بالدقهلية مبيدات زراعية - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت إدارة تموين دكرنس بالتنسيق مع مباحث التموين من ضبط مبيدات زراعية منتهية الصلاحية وغير مدون على بعضها بيانات، وضبط اسمدة محظور بيعه بالأسواق فى حملة لمباحث وادارة التموين بالدقهلية.

ووجه السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين الدقهلية، بتكثيف الحملات التموينية لضبط السوق والحفاظ على المواطنين والتصدي لمحاربة الفساد وغلاء الاسعار،وتشكلت حملة تموينية برئاسة محمود صالح عبدة مدير الادارة،وصلاح على المصرى، وأحمد سعد عبد الملك وعبد الحى عبد الحى ابوزيد وبالتنسيق مع مباحث التموين و اسفرت الحملة عن  تحرير المحضر رقم585لسنة2019  جنح امن دولة طوارئ دكرنس ضد "مجدى.م.ع.ع " من ناحية عزبة ابو طة منشاة عبد الرحمن  مركز دكرنس.

كما تم ضبط 6 علب سماد ورقى مدون عليها نوتربيو انتاج شركة شورى للكيماويات زنة العلبة الواحدة 300 جرام منتهية الصلاحية، و 2 اثنان برطمان بلاستيك ابيض بداخلة مادة  غير مدون عليها اى بيانات، و 6 ستة زجاجات بلاستيك مدون عليها فيتامين اكس منشط غذائى تعبئة المتحدون، واحد برطمان بلاستيك ابيض سماد ورقى مدون عليه ترست سعة العبوة واحد لتر،وذلك  بالمخالفة للمرسوم بقانون 95 لسنة 1954 والقانون 281 لسنة 1994 وذلك لعرضة وحيازتة للبيع مبيدات زراعية منهية الصلاحية وغير مدون عليها بيانات. 

كما تم تحرير المحضر رقم587 لسنة2019  جنح أمن دولة طوارئ دكرنس ضد "العشماوى.م.م.م.ا" من ناحيةعزبة رشدى الربيع مركز دكرنس وتم ضبط خمسة شيكارة سماد يوريا محبب عالية الجودة يحظر بيعة في السوق السوداء لمخالفة للقانون 53 لسنة 1966 والقانون 109 لسنة 108 لتجميعة سلعة مدعمة سماد كيماوى يوريا يحظر بيعة في السوق السوداء بغرض التربح.

 

 


الدقهلية

تموين الدقهلية

أدوية مجهولة المصدر

اسمدة ممنوع بيعه مركز دكرنس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مانشستر يونايتد يعلن تجديد عقد دى خيا حتى 2023

مانشستر يونايتد يعلن تجديد عقد دى خيا حتى 2023

شيرين عبد الوهاب توضح سبب غيابها بعد شائعات مرضها

شيرين عبد الوهاب توضح سبب غيابها بعد شائعات مرضها

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن موقف الفرق المصرية بالبطولات الأفريقية

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن موقف الفرق المصرية بالبطولات الأفريقية

رئيس الوزراء يستقبل نائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية

رئيس الوزراء يستقبل نائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية

"الانتخابات التونسية": تقدم قيس سعيد ونبيل القروى بعد فرز 49% من الأصوات

"الانتخابات التونسية": تقدم قيس سعيد ونبيل القروى بعد فرز 49% من الأصوات

"بوردو فارما" الأمريكية تتقدم بدعوى إفلاس ضمن تسوية لأزمة المواد الأفيونية

"بوردو فارما" الأمريكية تتقدم بدعوى إفلاس ضمن تسوية لأزمة المواد الأفيونية

طليق الابنة وراء مذبحة قتل 3 وإصابة 2 آخرين من أسرة واحدة فى الأقصر

طليق الابنة وراء مذبحة قتل 3 وإصابة 2 آخرين من أسرة واحدة فى الأقصر

ميسي يدعم قائمة برشلونة ضد دورتموند فى دوري ابطال اوروبا

ميسي يدعم قائمة برشلونة ضد دورتموند فى دوري ابطال اوروبا

ليفربول فى طريق السد القطرى والترجى ينتظر بطل آسيا بكأس العالم للأندية

ليفربول فى طريق السد القطرى والترجى ينتظر بطل آسيا بكأس العالم للأندية

الفيفا يعلن مشاركة الترجي التونسي رسمياً فى كأس العالم للأندية 2019

الفيفا يعلن مشاركة الترجي التونسي رسمياً فى كأس العالم للأندية 2019

ديلى ميل: وضع لوحات مناظر طبيعية بالشركات يخفف توتر وتعب الموظفين

ديلى ميل: وضع لوحات مناظر طبيعية بالشركات يخفف توتر وتعب الموظفين

مينا مسعود يصل القاهرة الأربعاء للقيام بجولة سياحية قبل سفره إلى الجونة

مينا مسعود يصل القاهرة الأربعاء للقيام بجولة سياحية قبل سفره إلى الجونة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة