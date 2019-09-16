ضبط مبيدات منتهية الصلاحية و مجهولة المصدر بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

تمكنت إدارة تموين دكرنس بالتنسيق مع مباحث التموين من ضبط مبيدات زراعية منتهية الصلاحية وغير مدون على بعضها بيانات، وضبط اسمدة محظور بيعه بالأسواق فى حملة لمباحث وادارة التموين بالدقهلية.

ووجه السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين الدقهلية، بتكثيف الحملات التموينية لضبط السوق والحفاظ على المواطنين والتصدي لمحاربة الفساد وغلاء الاسعار،وتشكلت حملة تموينية برئاسة محمود صالح عبدة مدير الادارة،وصلاح على المصرى، وأحمد سعد عبد الملك وعبد الحى عبد الحى ابوزيد وبالتنسيق مع مباحث التموين و اسفرت الحملة عن تحرير المحضر رقم585لسنة2019 جنح امن دولة طوارئ دكرنس ضد "مجدى.م.ع.ع " من ناحية عزبة ابو طة منشاة عبد الرحمن مركز دكرنس.

كما تم ضبط 6 علب سماد ورقى مدون عليها نوتربيو انتاج شركة شورى للكيماويات زنة العلبة الواحدة 300 جرام منتهية الصلاحية، و 2 اثنان برطمان بلاستيك ابيض بداخلة مادة غير مدون عليها اى بيانات، و 6 ستة زجاجات بلاستيك مدون عليها فيتامين اكس منشط غذائى تعبئة المتحدون، واحد برطمان بلاستيك ابيض سماد ورقى مدون عليه ترست سعة العبوة واحد لتر،وذلك بالمخالفة للمرسوم بقانون 95 لسنة 1954 والقانون 281 لسنة 1994 وذلك لعرضة وحيازتة للبيع مبيدات زراعية منهية الصلاحية وغير مدون عليها بيانات.

كما تم تحرير المحضر رقم587 لسنة2019 جنح أمن دولة طوارئ دكرنس ضد "العشماوى.م.م.م.ا" من ناحيةعزبة رشدى الربيع مركز دكرنس وتم ضبط خمسة شيكارة سماد يوريا محبب عالية الجودة يحظر بيعة في السوق السوداء لمخالفة للقانون 53 لسنة 1966 والقانون 109 لسنة 108 لتجميعة سلعة مدعمة سماد كيماوى يوريا يحظر بيعة في السوق السوداء بغرض التربح.