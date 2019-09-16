ضبط عاطل متهم فى 7 قضايا وبحوزته سلاح نارى وهيروين بالدقهلية

الدقهلية - سارة الباز

تمكنت الأجهزة الأمنية بالدقهلية، من ضبط عاطل متهم فى 7 قضايا، وبحوزته سلاح نارى، وكمية من الهيروين المخدر بمدينة المطرية.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية بالمديرية، ومأمور مركز المطرية، يفيد بضبط " كامل. م. م. م "، 22 عاما، عاطل، ومقيم ببندر المطرية، والسابق اتهامه فى 7 قضايا (سلاح نارى، كسر مراقبة)، آخرهم القضية رقم 33710 جنح مركز المطرية لسنة 2019، وبحوزته سلاح نارى عبارة عن فرد خرطوش، و3 طلقات، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 35 جراما.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 7037 جنايات مركز المطرية لسنة 2019، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.