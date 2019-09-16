ضبط سائق أثناء إنهاء رخصة قيادة بموجب شهادة ابتدائية مزورة بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

تمكن ضباط وحدة مباحث مرور سوهاج برئاسة العقيد ياسر شادى مدير إدارة المرور وبإشراف اللواء وليد شنن مساعد المدير للشرطة المتخصصة من ضبط "محمد ع ح م" 40 سنة سائق ويقيم دائرة مركز أخميم، حال تقدمه لوحدة مرور الكوثر، لتجديد تصريح قيادة درجة ثالثة رقم محدد سوهاج، صادرة من وحدة مرور الكوثر بتاريخ 13/9/2015 والخاص برخصة القيادة المنقول قيدها من وحدة مرور القطامية القاهرة.

بموجب شهادة بيانات محررة بتاريخ 9/8/2015 تبين أن شهادة إتمام المرحلة الإبتدائية المنسوب، صدورها لمدرسة الرحمانية الابتدائية بدار السلام سوهاج يشتبه أن تكون مزورة .

بالاستعلام عن الشهادة المشار إليها بإدارة دار السلام التعليمية، أفادت بعدم وجود أسم المذكور، كما أنه لا يوجد مدرسة بالإسم سالف الذكر.

بمواجهة المتهم، قرر بأنه تحصل على الشهادة من شخص يدعى "عادل م ح س" ويقيم دائرة مركز أخميم، مقابل مبلغ مالى كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة وضبط المتهم الثانى.