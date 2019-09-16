ضبط المتهمين بالسطو المسلح على شركة بالإسماعيلية وسرقة نصف مليون جنيه

كتب ـ محمود عبد الراضى

ألقت أجهزة الأمن القبض على مرتكبى واقعة السطو المسلح على مكتب خاص بإحدى شركات الدفع الإلكترونى والاستيلاء على قرابة نصف مليون جنيه.

تلقى قسم شرطة ثان الإسماعيلية بلاغاً من أحد المواطنين بقيام ثلاثة مجهولين بالدخول إلى المكتب الخاص بالشركة الكائن بدائرة القسم، وتهديده بسلاح أبيض وسرقة "452 ألف جنيه"، جهاز لاب توب، 3 هواتف محمولة، شاشة كاميرات، جهاز DVR ) وفروا هاربين .

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة (6 عاطلين – "لأربعة منهم معلومات جنائية مسجلة" - مقيمين بدوائر "قسم شرطة ثانٍ الإسماعيلية ، مركزى شرطة أبوصوير والقنطرة غرب).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بعدة مأموريات بمحال إقامتهم والأماكن التى يترددون عليها والمحتمل اختبائهم بها بمديريتى أمن (الإسماعيلية ، قنا) أسفرت عن ضبط خمسة منهم، وبحوزتهم (219 ألف جنيه)، والمسروقات ( جهاز لاب توب ، شاشة ، كاميرات ، جهاز DVR ) ، وبندقية خرطوش وطلقتين من ذات العيار ، و ( 3 ) أسلحة بيضاء ، وسيارة فان، ودراجة نارية بدون لوحات معدنية .

واعترف المتهمون بارتكابهم الواقعة بالإشتراك مع المتهم الهارب والذى قام بالتخطيط لارتكابها نظراً لسابقة علمه باحتفاظ العاملين بالمكتب الخاص بالشركة بمبالغ مالية كبيرة لكونه مقيم بذات المنطقة الكائن بها ذلك المكتب باستخدام السيارة الفان المضبوطة ( قيادة وملك أحدهم ) والدراجة النارية (ملك وقيادة أحدهم ) وقيامهم باقتسام المبلغ المستولى عليه فيما بينهم وتحصل المتهم الهارب على مبلغ (150 ألف جنيه ) .

وأضاف المتهمون بقيامهم بالتخلص من الهواتف المحمولة الثلاث المستولى عليها بإتلافها خشية تتبعهم وإنفاقهم باقى المبلغ المستولى عليه .