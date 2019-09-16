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صور.. وكيل تموين الأقصر يفتتح معرض "أهلاً مدارس" بساحة أبوالحجاج

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 11:55 ص
صور.. وكيل تموين الأقصر يفتتح معرض "أهلاً مدارس" بساحة أبوالحجاج معرض أهلا مدارس
الأقصر – أحمد مرعى

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إفتتح الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، معرض جديد ضمن سلسلة معارض "أهلاً مدارس" في ساحة أبوالحجاج الأقصري بوسط مدينة الأقصر، وذلك فى إطار خدمة الطلاب والتلاميذ مع بدء للعام الدراسى الجديد، بحضور قيادات المحافظة ومديرية التموين ومجلس مدينة الأقصر، كما إفتتح وكيل الوزارة محطة جديدة للمواد البترولية بمركز القرنة غربي المحافظة.

وأضاف وكيل وزارة التموين لـ"اليوم السابع"، أن معرض "أهلاً مدارس" الجديد يضم كافة احتياجات المدارس بأسعار مخفضة وبأسعار تناسب جميع الأسر من محدودي الدخل، حيث تمت إقامة المعرض بالتنسيق بين مديرية التموين والغرفة التجارية بالأقصر، لعرض جميع مستلزمات المدارس "شنط مدرسية - ملابس المدارس - كراسات وكشاكيل" وجميع مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة بنسبة 30 إلى 40 %، وتشهد اقبالاً منقطع النظير من المواطنين.

 

 

معرض أهلا مدارس (1)
معرض أهلا مدارس 

 

معرض أهلا مدارس (2)
معرض أهلا مدارس 

 

معرض أهلا مدارس (3)
معرض أهلا مدارس 

 

معرض أهلا مدارس (4)
معرض أهلا مدارس 

 

معرض أهلا مدارس (5)
معرض أهلا مدارس 

 


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