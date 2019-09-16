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صور.. مجلس مدينة زفتى يشن حملات لرفع القمامة بطريق "زفتى – بنها"

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 01:19 م
صور.. مجلس مدينة زفتى يشن حملات لرفع القمامة بطريق "زفتى – بنها" حملة نظافة بطريق زفتى بنها
الغربية - محمد طارق

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شن مجلس مدينة زفتى بمحافظة الغربية، صباح اليوم برئاسة المحاسب أحمد النحال رئيس المدينة، حملات نظافة مكبرة بطريق "زفتى - بنها" طريق رقم 8 .

وقامت الحملة بمشاركة معدات الوحدات المحلية للقرى التابعة على الطريق،برفع تلال القمامة من جانبى الطريق وتنظيفة، وكذا أزالة المخالفات الموجودة من مخالفات الكاوتش وغيرها،والتنبية على أصحاب المحلات الواقعة على الطريق بضرورة الحفاظ على نظافتة وعدم إلقاء القمامة، كما قامت الحملة بصيانة جميع الأعمدة الواقعة على الطريق وإنارتها .

وقال رئيس المدينة، أنه جارى شن حملات بالتعاون مع شرطة المرافق لرفع كافة الإشغالات الموجودة على طريق "زفتى - بنها" والذى يعد من أهم الطرق الموجودة فى محافظة الغربية ويخدم الآلاف المواطنين يوميا

إزالة تلال القمامة بجانبي الطريق
إزالة تلال القمامة بجانبي الطريق

 

حملة رفع القمامة بطريق زفتي - بنها
حملة رفع القمامة بطريق زفتي - بنها

 

حملة لرفع القمامة
حملة لرفع القمامة

 

رفع القمامة
رفع القمامة

 

مجلس مدينة زفتي يشن حملة لرفع القمامة بطريق زفتي - بنها
مجلس مدينة زفتي يشن حملة لرفع القمامة بطريق زفتي - بنها

 


زفتى

حملة نظافة

مجلس مدينة زفتى

محافظ الغربية

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