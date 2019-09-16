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صور.. رئيس مجلس الدولة الجديد: السيسي أعلن دعمه الكامل لاستقلال القضاء

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 01:58 م
صور.. رئيس مجلس الدولة الجديد: السيسي أعلن دعمه الكامل لاستقلال القضاء المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة
كتب أحمد عبد الهادى

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فى أول تصريحات أدلى بها المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة الجديد عقب أداء اليمين الدستورية صباح اليوم، أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أعرب عن احترامه وتقديره لجميع قضاة مجلس الدولة كجهة قضائية عريقة، وعن دعمه الكامل لاستقلال القضاء الإدارى فى سبيل أداء رسالته السامية، وما يؤديه من دور فاعل ومؤثر لحماية الحقوق والحريات العامة لينعم المواطنون بسياج من الطمأنينة .
 
 
وأضاف حسام الدين، أن رئيس مجلس الدولة و جميع مستشارى وأعضاء المجلس يوجهون الشكر إلى رئيس الجمهورية على الثقة الغالية بتعيين رئيس مجلس الدولة الجديد، معربًا أن قضاة المجلس قادرون على تحمل أعباء المسئولية وفى مقدمتها أن يحقق المجلس دوره المأمول للوصول إلى العدالة الناجزة .
 
 
وأضاف رئيس مجلس الدولة الجديد، أنه سوف يعقد اجتماعاً للمجلس الخاص لوضع الخطوط العريضة لتنظيم العمل فى المجلس بالمرحلة المقبلة، بما يتمشى مع المفاهيم الجديدة فى الأداء والإنجاز، وبذل أقصى الجهد لتحقيق ما تصبو إليه العدالة فى كافة مراحل التقاضى بالمجلس، وتحصيل حقوق الدولة، وبما يؤدى للترضية القضائية لكافة المواطنين .
 
رئيس مجلس الدولة يصل قصر الاميرة فوقية (1)
رئيس مجلس الدولة

رئيس مجلس الدولة يصل قصر الاميرة فوقية (2)
رئيس مجلس الدولة 

رئيس مجلس الدولة يصل قصر الاميرة فوقية (3)
اجتماع رئيس مجلس الدولة مع أعضاء المجلس

رئيس مجلس الدولة يصل قصر الاميرة فوقية (4)
جانب من اجتماع رئيس مجلس الدولة

رئيس مجلس الدولة يصل قصر الاميرة فوقية (5)
رئيس مجلس الدولة فور وصوله المجلس عقب حلف اليمين

رئيس مجلس الدولة يصل قصر الاميرة فوقية (6)
اجتماع رئيس مجلس الدولة 

رئيس مجلس الدولة يصل قصر الاميرة فوقية (7)
جانب من اجتماع رئيس مجلس الدولة مع القضاه

رئيس مجلس الدولة يصل قصر الاميرة فوقية (8)
وصول رئيس مجلس الدولة الى المجلس عقب حلف اليمين

رئيس مجلس الدولة يصل قصر الاميرة فوقية (9)
استقبال رئيس مجلس الدولة
 

مجلس الدولة

رئيس المجلس

اول تصريح

اليمين الدستورى

استقبال رئيس مجلس الدولة

رئيس مجلس الدولة

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