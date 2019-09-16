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صور.. رئيس جامعة قناة السويس يحذر الطلاب من خطورة الشائعات على السوشيال ميديا

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 03:50 م
صور.. رئيس جامعة قناة السويس يحذر الطلاب من خطورة الشائعات على السوشيال ميديا كلمة رئيس جامعة قناة السويس
الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

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حذرالدكتور طارق رحمى رئيس جامعة قناة السويس،الطلاب بالانتباه للإرهاب فى شكله الجديد،والذى اتخذه أعداء الوطن وسيلة لاستقطاب الشباب،مؤكدا على أن الشباب هو المستهدف فى المرحلة القادمة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن مؤتمرالشباب الوطنى الأخير تناول موضوعين رئيسين،الإرهاب، ووسائل التواصل الاجتماعي"،وأن حروب اليوم هى حروب العقول والثقافات وزعزعة الأفكار.

وطالب رئيس الجامعة،الطلاب بزيارة المشروعات القومية الكبرى مثل أنفاق الإسماعيلية، والصوب الزراعية المقامة على آلاف الأفدنة، مؤكدا أنها جميعا تقف متحدية الشائعات والمنشورات الكاذبة "فاحذروا وسائل التواصل" واجعلها تقف عندك.

جاء ذلك خلال حضور رئيس الجامعة الحفل السنوى لتكريم المتفوقين دراسيا من أبناء أعضاء هيئة التدريس والعاملين فى الشهادات والمراحل التعليمية المختلفة

وكرم الدكتور طارق راشد رحمى رئيس الجامعة، 66 طالب وطلبة من المتفوقين من أبناء أعضاء هيئة التدريس والعاملين،و31 طالب وطالبة بالمرحلة الإعدادية، و27 طالب بالمرحلة الثانوية، وثمانية طلاب جامعيين وذلك بمنحهم شهادات التقدير،والمكافآت.

وأعرب الدكتور طارق راشد رحمى رئيس الجامعة خلال الاحتفالية عن سعادته بنجاح أبنائه وأبناء العاملين، مؤكدا على أن النجاح هو أول الطريق والتفوق يحتاج إلى تنميه مهارات.

وقدم المحاسب سمير النجارأمين عام الجامعة التهنئة للمتفوقين وآباءهم، والشكر لرئيس الجامعة لدعمه الكامل لجميع مناسبات العاملين، وأضاف أن اليوم هو يوم التكريم،وهو عيد للعلم والنجاح،تحرص الجامعة على الاحتفال به كل عام،وتمنى لأبناء العاملين مزيدا من التميز،فمصر بلد العلم و العلماء، ونأمل أن نرى من أبناء جامعتنا علماء فى مختلف نواحى العلم على المستوى الوطنى والدولى.

وفى كلمة المتفوقين والتى قدمها الطالب محمد أشرف بكالوريوس التمريض 2019 ( امتياز مع مرتبة الشرف) - طالب بزيادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة

وشهد الحفل عمداء الكليات وعددا من قيادات الجامعه، وهدى فرج ووفاء محمود أمينا الجامعة المساعدان، وأشرف على تنفيذه إلا دارة العامة للشئون الإدارية، وأحمد الشاعر مدير إدارة رعاية العاملين.

1- رئيس الجامعة اثناء الحفل
رئيس الجامعة اثناء الحفل

 

2-الدكتور رحمى يحذر من الإرهاب
الدكتور رحمى يحذر من الإرهاب

 

3-جانب من المكرمين
جانب من المكرمين

 

4- الدكتور رحمى مع أحد المكرمين
الدكتور رحمى مع أحد المكرمين

 

5- رئيس الجامعة يكرم المتفوقين
رئيس الجامعة يكرم المتفوقين

 

6-تكريم إحدى المتفوقات
كريم إحدى المتفوقات

 

 


الاسماعيليه

رئيس جامعة قناة السويس

جامعة قناة السويس

مؤتمر الشباب الوطنى

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