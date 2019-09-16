صور.. حملة لإزالة الإشغالات بالخانكة وتحرير 269 محضر للمخالفين

القليوبية إبراهيم سالم

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، برئاسة العميد خالد كشك، حملة بالتنسيق مع شرطة المرافق، اليوم الأحد، على مستوى 4 وحدات تابعة وهى "أبو زعبل، الجبل الأصفر، عرب العيايدة، والقلج".

بحضور العميد محمد جابر مدير شرطة المرافق، وطلال ربيع نائب رئيس المركز والمدينة، والرائد حسام العشيري شرطة المرافق، ورؤساء الوحدات الأربع ومسئولي إدارة الاشغالات بالمدينة ومسئولي القسم الفنى بالوحدات.

وأكد العميد خالد كشك رئيس مركز ومدينة الخانكة، أن الحملة أسفرت عن تحرير269 محضرا، تنوعت ما بين 63 محضر إشغال طريق، و90 محضر إزالة فورية، و25 محضر وصلات كهربائية، و45 محضر إعلانات مخالفة، و5 محاضر أكشاك مخالفة، و6 محاضر غرز شاي، و5 محاضر إلقاء مخلفات، و30 محضر إزالة بائع متجول.

وأكد "كشك"، أن الحملة ما زالت مستمرة للقضاء على كافة الاشغالات بالمدينة والوحدات المحلية التابعة لها، للظهور بالشكل اللائق، وفقا لتوجيهات الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية.



حملة لإزالة الإشغالات بالخانكة (1)



حملة لإزالة الإشغالات بالخانكة (2)



حملة لإزالة الإشغالات بالخانكة (3)



حملة لإزالة الإشغالات بالخانكة (4)



حملة لإزالة الإشغالات بالخانكة (5)



حملة لإزالة الإشغالات بالخانكة (6)