سوبر كورة
Ads
الإثنين، 16 سبتمبر 2019 11:19 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

صور.. جهاز 6 أكتوبر يشُن حملة لإزالة التعديات والإشغالات أمام المحال التجارية

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 10:39 ص
صور.. جهاز 6 أكتوبر يشُن حملة لإزالة التعديات والإشغالات أمام المحال التجارية جهاز 6 أكتوبر يشُن حملة لإزالة التعديات والإشغالات
كتب أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شن المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، حملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات أمام المحال التجارية والكافيهات التي استولى أصحابها على الشوارع وأرصفة المشاة، شملت مناطق سنتر الهداية وطيبة وأطلس وهميس.

وأكد المهندس شريف الشربيني: أن الحمة أسفرت عن مصادرة عدد من المعدات، وتم توجيه تنبيهات مشددة لأصحاب المحال التجارية بضرورة الالتزام بنطاق محالهم، وعدم افتراش بضاعتهم على الأرصفة أو التعدي على الشارع، وأنه في حالة تكرار تلك المخالفات، سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم التشديد على إزالة ورفع كل التندات الموجودة أمام المحال التجارية، مؤكداً استمرار حملات إزالة الإشغالات والباعة الجائلين، وأن جهاز المدينة لديه الإمكانات اللازمة لإزالة أية مخالفة أو تعدٍ، وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق وإدارة الأمن بالجهاز، لإعادة الانضباط وللحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

 

جهاز 6 أكتوبر يشُن حملة لإزالة التعديات والإشغالات (1)
جهاز 6 أكتوبر يشُن حملة لإزالة التعديات والإشغالات (1)

 

جهاز 6 أكتوبر يشُن حملة لإزالة التعديات والإشغالات (2)
جهاز 6 أكتوبر يشُن حملة لإزالة التعديات والإشغالات (2)

 

جهاز 6 أكتوبر يشُن حملة لإزالة التعديات والإشغالات (3)
جهاز 6 أكتوبر يشُن حملة لإزالة التعديات والإشغالات (3)

 


وزاره الاسكان

المدن الجديده

مدينه اكتوبر

ازاله الاشغالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
القبض على ماسح أحذية يستقطب الباعة فى وسط البلد لبيع أعضائهم البشرية

القبض على ماسح أحذية يستقطب الباعة فى وسط البلد لبيع أعضائهم البشرية

فى ذكرى استشهاده.. تعرف على سر تحليق الطائرات لحظة إعدام عمر المختار

فى ذكرى استشهاده.. تعرف على سر تحليق الطائرات لحظة إعدام عمر المختار

كريستيانو رونالدو يبكى بعد كلمات والده الراحل.. فيديو

كريستيانو رونالدو يبكى بعد كلمات والده الراحل.. فيديو

روبوت ذكى يساعد على إجراء العمليات الجراحية بالبطن في بريطانيا

روبوت ذكى يساعد على إجراء العمليات الجراحية بالبطن في بريطانيا

البيضة والحجر.. محتال الأقصر يقتل سيدة وابنتها لسرقة مصوغاتهما.. ودجال الوادى الجديد يغتصب ضحيته فيقتله الزوج ويحرق جثته.. وخبراء : موروثات ثقافية ليست قاصرة على الفقراء

البيضة والحجر.. محتال الأقصر يقتل سيدة وابنتها لسرقة مصوغاتهما.. ودجال الوادى الجديد يغتصب ضحيته فيقتله الزوج ويحرق جثته.. وخبراء : موروثات ثقافية ليست قاصرة على الفقراء

الأرصاد: استقرار الطقس حتى نهاية الأسبوع وارتفاع فى نسبة الرطوبة

الأرصاد: استقرار الطقس حتى نهاية الأسبوع وارتفاع فى نسبة الرطوبة

فيديو معلوماتى.. سخرية تجتاح مواقع التواصل من تصميم أيفون11

فيديو معلوماتى.. سخرية تجتاح مواقع التواصل من تصميم أيفون11

الأهلي يتدرب في التتش اليوم استعدادًا للزمالك

الأهلي يتدرب في التتش اليوم استعدادًا للزمالك

تونس تنتخب.. مؤشرات أولية تضع قيس سعيد فى المقدمة يليه نبيل القروى.. المرشح المستقل مفاجأة الانتخابات بعد انتصاره على عتاة السياسة.. والمرشح المسجون: أبناء تونس انتصروا.. وجولة الإعادة 13 أكتوبر.. فيديو وصور

تونس تنتخب.. مؤشرات أولية تضع قيس سعيد فى المقدمة يليه نبيل القروى.. المرشح المستقل مفاجأة الانتخابات بعد انتصاره على عتاة السياسة.. والمرشح المسجون: أبناء تونس انتصروا.. وجولة الإعادة 13 أكتوبر.. فيديو وصور

غدا.. بدء سداد مقدمات حجز 2000 قطعة أرض متميزة وأكثر تميزا بالمدن الجديدة

غدا.. بدء سداد مقدمات حجز 2000 قطعة أرض متميزة وأكثر تميزا بالمدن الجديدة

ليفربول يترقب قرعة كأس العالم للأندية 2019 اليوم

ليفربول يترقب قرعة كأس العالم للأندية 2019 اليوم

الأرصاد: ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد: ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة