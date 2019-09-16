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صور.. إحباط تهريب 48 ألف لتر بنزين وسولار مدعم بالقليوبية

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 02:31 م
صور.. إحباط تهريب 48 ألف لتر بنزين وسولار مدعم بالقليوبية جانب من عمليات تهريب السولار
كتب ـ محمود عبد الراضى

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واصلت شرطة التموين حملاتها الأمنية لملاحقة الخارجين على القانون، ونجحت في ضبط كميات كبيرة من المواد البترولية المدعمة داخل مخزن بالقليوبية قبل بيعها بالسوق السوداء.
 
أكدت معلومات وتحريات مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القليوبية قيام 3 أشخاص (سائقَين- مدير مبيعات بإحدى شركات تجارة الحديد ، مقيمون بمحافظة القاهرة).. بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص فى ارتكاب وقائع تجميع وتهريب المواد البترولية المدعمة وتخزينها بأحد المخازن الخاصة بمدير المبيعات كائن بدائرة مركز شرطة الخانكة وذلك بغرض الاستفادة من فارق الدعم والاتجار بها فى السوق السوداء بأسعار أزيد من السعر المقرر وتحقيق مكاسب غير مشروعة، الأمر الذى يعد استيلاء على المال العام.
 
عقب تقنين الإجراءات وباستهداف المخزن تبين عدم تواجد المتهمين، وبالتفتيش تم ضبط (13463 لتر سولار - 3537 لتر بنزين 80 - 400 لتر زيت سيارات - 13 برشامة تُستخدم لإحكام غلق مواسير التفريغ بالسيارات المعدة لنقل المواد البترولية منسوبة لشركة بترول "محددة"- 33 فاتورة فارغة منسوبة لشركات - سيارة ربع نقل "فنطاس" ملك أحد السائقين "تستخدم فى نقل وتهريب المواد البترولية المدعمة").
 
تم التحفظ على الكميات المضبوطة بإحدى محطات الوقود الرسمية تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهمين.
 
بعض المضبوطات
بعض المضبوطات

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

جزء من المضبوطات
جزء من المضبوطات

مضبوطات
مضبوطات
 
 
 

بنزين

سولار

تهريب البنزين

وقود

وقود مدعم

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