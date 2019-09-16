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"صوتك مسموع".. 4 طرق لتقديم الشكاوى لـ"التنمية المحلية" ضد أى مسئول

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 01:31 ص
"صوتك مسموع".. 4 طرق لتقديم الشكاوى لـ"التنمية المحلية" ضد أى مسئول وزارة التنمية المحلية - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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11 شهرًا مرت على إطلاق وزارة التنمية المحلية لمبادرة "صوتك مسموع"، والتى تلقت طوال هذه الفترة نحو 66 ألفاً و228 رسالة منها 17 ألفاً و106 شكوى تم حل 16 ألفاً و764 شكوى بنسبة 98% وجارى حل 342 شكوى.
 
"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية، كيف يمكن لأى مواطن فى أى محافظة أن يرسل شكوته إلى مبادرة "صوتك مسموع"، كما يلى:
 

1. رقم "الواتس أب": وهو (01150606783) 

2. الصحفة الرسمية للمبادرة على "فيس بوك" بعنوان (صوتك مسموع) (www.facebook.com/sotakmasmwo) 

3. رقم الخط الساخن: (15330) 

4. البريد الإلكترونى: (Info@mld.gov.eg <mailto:Info@mld.gov.eg)
 
 

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