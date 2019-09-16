"صحة أسوان": تجهيز 108 وحدة صحية لحملة الكشف المبكر عن سرطان الثدى

أكد الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان، أنه تم تجهيز 108 وحدة صحية على مستوى محافظة اسوان للحملة، والتى تستهدف الإهتمام بدعم صحة المرأة المصرى من خلال الكشف المبكر عن إصابات سرطان الثدى وعلاجه، وتستهدف أيضا السيدات من عمر 18 عاما فأكثر.

وأضاف الدكتور محمود عبد العزيز، مدير إدارة الرعاية الأساسية، أن الحملة تقدم خدمات فحص الضغط والسكر وقياس كتلة الجسم، وذلك عن طريق فريق طبى نسائى متخصص وفى عيادات مغلقة، بالإضافة لعقد ندوات للتوعية الصحية للسيدات والفتيات، وكيفية الفحص الدورى للثدى.