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"صحة أسوان": تجهيز 108 وحدة صحية لحملة الكشف المبكر عن سرطان الثدى

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 07:53 م
"صحة أسوان": تجهيز 108 وحدة صحية لحملة الكشف المبكر عن سرطان الثدى الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان
أسوان - عبد الله صلاح

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تواصل مديرية الشئون الصحية بأسوان، استعدادتها الأخيرة لإنطلاق حملة الفحص والكشف المبكر عن سرطان الثدى، وعلاجه بالمجان، اعتبارا من أول أكتوبر المقبل ولمدة شهرين، والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال فعاليات احتفالية تكريم المرأة المصرية.

أكد الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان، أنه تم تجهيز 108 وحدة صحية على مستوى محافظة اسوان للحملة، والتى تستهدف الإهتمام بدعم صحة المرأة المصرى من خلال الكشف المبكر عن إصابات سرطان الثدى وعلاجه، وتستهدف أيضا السيدات من عمر 18 عاما فأكثر.

وأضاف الدكتور محمود عبد العزيز، مدير إدارة الرعاية الأساسية، أن الحملة تقدم خدمات فحص الضغط والسكر وقياس كتلة الجسم، وذلك عن طريق فريق طبى نسائى متخصص وفى عيادات مغلقة، بالإضافة لعقد ندوات للتوعية الصحية للسيدات والفتيات، وكيفية الفحص الدورى للثدى.

 

 
 
 
 

 


الصحة

سرطان الثدى

الحملة القومية

اسوان

الكشف المبكر عن سرطان الثدى

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