شئون البيئة بالبحر الأحمر تنظم دورة تدريبية عن الأخطار الصحية للأكياس البلاستيكية

البحر الأحمر - عماد عرفة

نظمت الإدارة العامة لشئون البيئة، بالبحر الأحمر، دورة تدريبية، اليوم الأثنين، عن الأخطار الصحية والبيئية للأكياس والمنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد.

وناقشت الدورة الأخطار الناجمة عن النفايات البحرية المبعثرة، التى تعد المنتجات البلاستيكية ضمن منها، وحثت المشاركين على نشر الوعى بمخاطر البلاستيك واستخداماته ومذلك مخاطرة على البيئة البحرية.

يذكر أن الإدارة العامة للبيئة بمحافظة البحر الأحمر تنظم تلك الدورات من خلال خطة تدريبية خاصة، بادارة الموارد البشرية يديوان عام محافظة البحرالأحمر، حيث تم تنفيذ الدورة التدريبية بمكتبة مصر العامة .

الدورة التدريبية