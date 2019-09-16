سوبر كورة
Ads
الإثنين، 16 سبتمبر 2019 04:45 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

شئون البيئة بالبحر الأحمر تنظم دورة تدريبية عن الأخطار الصحية للأكياس البلاستيكية

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 04:04 م
شئون البيئة بالبحر الأحمر تنظم دورة تدريبية عن الأخطار الصحية للأكياس البلاستيكية جانب من الدورة التدريبية
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظمت الإدارة العامة لشئون البيئة، بالبحر الأحمر، دورة تدريبية، اليوم الأثنين، عن الأخطار الصحية والبيئية للأكياس والمنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد

وناقشت الدورة الأخطار الناجمة عن النفايات البحرية المبعثرة، التى تعد المنتجات البلاستيكية ضمن منها، وحثت المشاركين على نشر الوعى بمخاطر البلاستيك واستخداماته ومذلك مخاطرة على البيئة البحرية

يذكر أن الإدارة العامة للبيئة بمحافظة البحر الأحمر تنظم تلك الدورات من خلال خطة تدريبية خاصة، بادارة الموارد البشرية يديوان عام محافظة البحرالأحمر، حيث تم تنفيذ الدورة التدريبية بمكتبة مصر العامة .

 

FB_IMG_1568637999980

الدورة التدريبية

 

FB_IMG_1568638006378

جانب من الدورة

 

 

 

 


البحرالاحمر

شئون البيئة

الغردقة

مخاطر البلاستيك

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مانشستر يونايتد يعلن تجديد عقد دى خيا حتى 2023

مانشستر يونايتد يعلن تجديد عقد دى خيا حتى 2023

شيرين عبد الوهاب توضح سبب غيابها بعد شائعات مرضها

شيرين عبد الوهاب توضح سبب غيابها بعد شائعات مرضها

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن موقف الفرق المصرية بالبطولات الأفريقية

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن موقف الفرق المصرية بالبطولات الأفريقية

رئيس الوزراء يستقبل نائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية

رئيس الوزراء يستقبل نائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية

"الانتخابات التونسية": تقدم قيس سعيد ونبيل القروى بعد فرز 49% من الأصوات

"الانتخابات التونسية": تقدم قيس سعيد ونبيل القروى بعد فرز 49% من الأصوات

"بوردو فارما" الأمريكية تتقدم بدعوى إفلاس ضمن تسوية لأزمة المواد الأفيونية

"بوردو فارما" الأمريكية تتقدم بدعوى إفلاس ضمن تسوية لأزمة المواد الأفيونية

طليق الابنة وراء مذبحة قتل 3 وإصابة 2 آخرين من أسرة واحدة فى الأقصر

طليق الابنة وراء مذبحة قتل 3 وإصابة 2 آخرين من أسرة واحدة فى الأقصر

ميسي يدعم قائمة برشلونة ضد دورتموند فى دوري ابطال اوروبا

ميسي يدعم قائمة برشلونة ضد دورتموند فى دوري ابطال اوروبا

ليفربول فى طريق السد القطرى والترجى ينتظر بطل آسيا بكأس العالم للأندية

ليفربول فى طريق السد القطرى والترجى ينتظر بطل آسيا بكأس العالم للأندية

الفيفا يعلن مشاركة الترجي التونسي رسمياً فى كأس العالم للأندية 2019

الفيفا يعلن مشاركة الترجي التونسي رسمياً فى كأس العالم للأندية 2019

ديلى ميل: وضع لوحات مناظر طبيعية بالشركات يخفف توتر وتعب الموظفين

ديلى ميل: وضع لوحات مناظر طبيعية بالشركات يخفف توتر وتعب الموظفين

مينا مسعود يصل القاهرة الأربعاء للقيام بجولة سياحية قبل سفره إلى الجونة

مينا مسعود يصل القاهرة الأربعاء للقيام بجولة سياحية قبل سفره إلى الجونة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة