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سقوط 4 عاطلين لإكراههم شخصين على توقيع إيصالات أمانة لخلافات بينهم بالسلام

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 02:56 م
سقوط 4 عاطلين لإكراههم شخصين على توقيع إيصالات أمانة لخلافات بينهم بالسلام متهمين - أرشيفية
كتب ــ عبد الرحمن سيد - إيهاب المهندس

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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، القبض على 4 عاطلين لإكراههم آخرين على توقيع إيصالات أمانة لوجود خلافات مالية فى السلام، وحرر محضر بالواقعة.

 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من قسم شرطة السلام ثان، من شخصين بتضررهم من 4 أشخاص، لقيام المشكو فى حقهم بالحضور لمسكن أحدهم واصطحابه إلى محل سكن باقى المُبلغين وإكراههم على التوقيع على 17 إيصال أمانة على بياض بسبب وجود خلافات مالية بين المشكو فى حقهم وشقيق المجنى عليهم تاجر هواتف محمولة.

 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن المشكو فى حقهم وراء ارتكابها، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم (17 إيصال أمانة مذيلة بتوقيع المجنى عليهم)، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة بسبب وجود خلافات مالية بينهم وبين شقيق المجنى عليهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

 


مباحث القاهرة

السلام

ايصالات امانة

خلافات مالية

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