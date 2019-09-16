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سقوط 30 سائقا لتعاطيهم المخدرات أثناء القيادة بالطرق السريعة

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 11:23 ص
سقوط 30 سائقا لتعاطيهم المخدرات أثناء القيادة بالطرق السريعة كشف المواد المخدرة - أرشيفية
كتب ـ عبد الرحمن سيد - إيهاب المهندس

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نظمت الإدارة العامة للمرور، حملات مفاجئة على الطرق السريعة خلال الـ24 ساعة الماضية، للكشف عن متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة منعًا لوقوع أى حوادث، وتم إجراء تحليل طبى لـ220 سائقًا، وإثبات تعاطى 30 منهم للمواد المخدرة أثناء القيادة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.
 
وكثفت الإدارة العامة للمرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق، وتشديد الحملات على السيارات، لتأمين الرحلات وتكثيف حملات على سيارات النقل لحميلها الركاب بالصندوق الخلفى وحملات الرادار والكشف عن الإطارات وفحص متعاطى المخدرات أثناء القيادة.
 
 

ادارة المرور

حملات مرورية

سيارات النقل

تعاطى المخدرات

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