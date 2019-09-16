سقوط ربة منزل لاتهامها بالاتجار فى الحشيش بالعجوزة

كتب ـ بهجت أبو ضيف

تمكنت مباحث الجيزة من القبض على ربة منزل، لاتهامها بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازتها 6 طرب من مخدر الحشيش، قبل ترويجها بالعجوزة، وتم إحالتها إلى النيابة للتحقيق.

وردت معلومات للمقدم مصطفى خليل رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، إلى اتجار ربة منزل بالمواد المخدرة، وبالحصول على إذن من النيابة تم القبض عليها، وبحوزتها 6 طرب من مخدر الحشيش، وهاتفين محمول، ومبلغ مالي.

واعترفت المتهمة أنها كانت تستعد لترويج المضبوطات على عملائها، فحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.