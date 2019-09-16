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زى النهاردة.. ذكرى ميلاد إمبراطور الصين جياجينغ

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 04:10 ص
زى النهاردة.. ذكرى ميلاد إمبراطور الصين جياجينغ إمبراطور الصين جياجينغ
وكالات

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 ولد الإمبراطور جياجينغ يوم 16 سبتمبر 1507

أحد أفراد أسرة مينج إمبراطور الصين الحادى عشر، الذى حكم من 1521 إلى 1567.

والده تشو يوهان"  1476–1519"، أمير زنغ.

 كان الابن الرابع للإمبراطور تشنغ هوا "1465–1487".

أكبرثلاثة أبناء من خليلة الإمبراطور، السيدة تشاو.

عُرف عن الإمبراطور جياجينغ القسوة وكونه إمبراطورًا يعظم ذاته.

قسوة جياجينغ أدت لمخطط داخلى من تدبير خليلاته لاغتياله في أكتوبر، 1542 عن طريق شنقه فى نومه.

يعتبر زلزال شانشى عام 1556 اقوى الزلازل على مر العصور،وتسبب فى قتل أكثر من 800,000 شخص، وحدث خلال فترة حكم الإمبراطور جياجينغ.

بعد 45 سنة على العرش وهى ثانى أطول فترة حكم فى أسرة مينج، توفى الإمبراطور جياجينغ فى عام 1567 .


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