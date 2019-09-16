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رئيس مجلس الدولة والنائب العام يحلفان اليمين أمام الرئيس السيسى

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 11:41 ص
رئيس مجلس الدولة والنائب العام يحلفان اليمين أمام الرئيس السيسى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية
كتب محمد الجالى

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شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، أداء حلف اليمين، لكلٍ من المستشار محمد محمود فرج حسام الدين رئيساً لمجلس الدولة، والمستشار حمادة السيد محمد عبد الفتاح الصاوى نائباً عاماً".
 
وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس اجتمع عقب حلف اليمين مع الرئيس الجديد لمجلس الدولة والنائب العام الجديد، حيث تمنى الرئيس لهما التوفيق فى أداء مسئولياتهما، مؤكداً الحرص على ترسيخ دولة القانون القائمة على العدل والمساواة، مع أهمية العمل المتواصل، لتمكين المواطنين من حقوقهم، وضمان حرياتهم وفقاً للدستور والقانون".
 
ومنح الرئيس وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، لكلٍ من المستشار أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم رئيس مجلس الدولة السابق، والمستشار نبيل أحمد توفيق صادق النائب العام السابق، حيث أعرب الرئيس عن خالص التقدير لجهودهما الكبيرة، وتفانيهما فى إنفاذ القانون وحماية العدالة والحفاظ على حقوق المجتمع والمواطنين، ليكونا مثالاً فى إعلاء المصلحة الوطنية.
 
 

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