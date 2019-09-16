رئيس مجلس الأمة الكويتى: السعودية ستبقى عصيّة على كل تهديد يمس أمنها

وكالات الأنباء

قال رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق الغانم، إن المملكة العربية السعودية ستبقى عصية على الدوام على كل تهديد يمس أمنها واستقرارها، معربا عن ثقته بحكمة ونهج القيادة السعودية.

وتابع حسب صحيفة الأنباء الكويتية، "وهو نهج كان على الدوام، يجمع ولا يفرق، ويضع مصالح العرب والمسلمين كأولوية له، وسيستمر هذا الخط واضحا وجليا وشفافا كما كان منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز".

وأضاف: "نؤكد تأييدنا للإجراءات التي تتخذها المملكة للحفاظ على أمنها واستقرارها، وما وقوفنا إلى صفها إلا واجب واستحقاق".