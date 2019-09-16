رئيس الوزراء يستعرض موقف تمويل وتنفيذ مشروعات السكة الحديد والنقل

كتبت هند مختار

استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأثنين ، تقريرا حول التقدم المُحرز في تمويل وتنفيذ المشروعات في قطاع النقل، سواء المُدرجة أو المُخطط لها.

وتضمن التقرير مشروعات الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ومنها المشروعات التي تم إنهاء إجراءاتها المالية وجار تنفيذها، وتتضمن تطوير أنظمة الإشارات على خط القاهرة/ الإسكندرية، بطول 208 كم، وخط بني سويف / أسيوط، بطول 250 كم، وخط أسيوط / نجع حمادي، بطول 181 بالإضافة إلى تجديد خط السكة بطول 297.4 كم من القاهرة إلى أسوان، إلى جانب توريد عدد 100 جرار وإعادة تأهيل عدد 81 جراراً من شركة جنرال الكتريك، وتوريد عدد 6 قطارات شاملة الصيانة وقطع الغيار، وشراء عدد 100 قاطرة جديدة.

كما تضمنت مشروعات هيئة سكك حديد مصر، التي تم دراستها وجار نهو إجراءاتها التمويلية، تطوير أنظمة الإشارات بخطي القاهرة /إمبابة/ الجيزة/برطس، بطول 29.5 كم، وقليوب/ شبين القناطر/ الزقازيق، بطول 49.5كم، إلى جانب شراء 1300 عربة قطار من شركة ترانس ماش الروسية، و100 قاطرة جديدة من شركة جنرال إليكتريك، وإعادة تأهيل عدد 81 قاطرة جنرال إليكتريك. أما المشروعات التي تم دراستها وجار التفاوض على تمويلها، فتضمنت إنشاء خط يربط الشبكة الحالية بالميناء الجاف والمنطقة اللوجيستية بمدينة 6 أكتوبر بطول 60 كم، فضلاً عن توريد 50 جرارا وتحديث 50 جرارا وعمرة لـ 41 جرارا والدعم الفني لعدد 141 جراراً.

كما تم استعراض مشروعات الهيئة القومية للأنفاق، ومنها المشروعات التي تم الانتهاء من إجراءاتها المالية وجار تنفيذها، وتتضمن إعادة تاهيل عدد 22 وحدة كهربائية بالخط الاول لمترو الأنفاق، وتنفيذ إزدواج السكة بين محطتي المرج والمرج الجديدة بطول 1.36 كم، فضلاً عن استكمال المرحلة الأولى من الخط الثالث، بطول 4.3 كم، والمرحلة الثانية من الخط الثالث بطول 7.7 كم، والمرحلة الثالثة من الخط الثالث بطول 17.7 كم، إلى جانب تصنيع وتوريد عدد 64 قطارا للمرحلتين الثالثة والرابعة.

وتضمنت المشروعات التي تم دراستها وجار نهو اجراءاتها التمويلية، إعادة تأهيل الخط الأول لمترو الأنفاق من خلال تطوير أنظمة الاشارات والاتصالات والتحكم المركزى وأعمال السكة والأعمال الكهروميكانيكية وأعمال القوى الكهربية، إلى جانب تنفيذ مشروع القطار المكهرب (موقف العاشر /العاصمة الإدارية ) بطول 19 كم. أما المشروعات التي تم دراستها وجار التفاوض على تمويلها، فتتضمن إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية، وتطوير خط سكة حديد أبو قير وتحويله إلى مترو كهربائي.

كما تم إستعراض مشروعات الهيئة في قطاعات النقل البحري والبري والنهري، ومنها المشروعات التي تم نهو إجراءاتها وجار تنفيذها، وتضمنت دراسة الأثر البيئى لإستكمال أعمال البنية التحتية لمشروع إنشاء محطة الحاويات الثانية بميناء دمياط، وإنشاء المرحلة الأولى من طريق النفق / طابا بطول217 كم، من إجمالى 278 كم، وإنشاء ميناء جاف بمدينة 6 أكتوبر بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير المجرى الملاحى النهرى القاهرة/ الأسكندرية (الرياح التوفيقى – ترعة النوبارية .

كما تم عرض المشروعات التي تم دراستها وجار نهو اجراءاتها التمويلية، مثل إستكمال طريق النفق / شرم الشيخ بطول 105كم، والمشروعات التي تم دراستها وجار التفاوض على تمويلها، ومن بينها مشروع إنشاء محطة الحاويات الثانية بميناء دمياط، ومنها إنشاء طريق صدر حيطان/ رأس سدر بطول 70كم، وإنشاء طريق العريش /بئر لحفن بطول 60كم وعرض 24م.