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رئيس الوزراء: قطاع الصناعة بالنسبة لمصر "حياة أو موت"

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 12:05 م
رئيس الوزراء: قطاع الصناعة بالنسبة لمصر "حياة أو موت" الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

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قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن الحكومة حريصة على تهيئة مناخ الإستثمار للقطاع الخاص للعمال، وتحطيم البيروقراطية، مضيفا قائلا:"قطاع الصناعة بالنسبة لمصر موضوع حياة أو موت ونعمل على تعميق الصناعات المصرية". 
 
وأضاف فى مؤتمر صحفى عقب جولته التفقدية بالمنطقة الحرة بمدينة نصر، أن قطاع الصناعة، هو الذى يضمن استمرارية التقدم فى الدول، مؤكدا حرصه على زيارة المصانع، للتأكيد على اهتمام الحكومة بالصناعة.
 
وتابع رئيس الوزراء: "نعلم حجم التعقيد والمشاكل التى تواجه قطاع الصناعة، ولدينا مشاكل كثيرة فى الإجراءات والروتين، خاصة فى ملف الإفراج الجمركى، سواء للواردات أو الصادرات، فهناك 17 خطوة بهم العديد من المشاكل .. وقبل نهاية عام 2019 سيكون انتهينا من خطة للتعامل مع هذه الإجراءات البيروقراطية خطوة بخطوة". 
 
رئيس الوزراء يتفقد مركز خدمة المستثمرين بمدينة نصر وتطوير المنطقة الحرة (1)
 
رئيس الوزراء يتفقد مركز خدمة المستثمرين بمدينة نصر وتطوير المنطقة الحرة (2)
 
رئيس الوزراء يتفقد مركز خدمة المستثمرين بمدينة نصر وتطوير المنطقة الحرة (3)
 
رئيس الوزراء يتفقد مركز خدمة المستثمرين بمدينة نصر وتطوير المنطقة الحرة (4)
 
رئيس الوزراء يتفقد مركز خدمة المستثمرين بمدينة نصر وتطوير المنطقة الحرة (5)
 

 

 


مدينة نصر

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مجلس الوزراء

اخبار مصر

مصطفى مدبولى

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