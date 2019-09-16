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رئيس الوزراء: تخصيص 6 مليارات جنيه لبرنامج تحفيز الصادرات المصرية

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 01:25 م
رئيس الوزراء: تخصيص 6 مليارات جنيه لبرنامج تحفيز الصادرات المصرية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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قال الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، إن برنامج تحفيز الصادرات المصرية سيتم مراجعته كل عام لمواكبة أى تغييرات تطرأ، لافتا إلى أن برنامج تحفيز الصادرات المصرية الجديد، تم تخصيص 6 مليارات جنيه له فى الموازنة الجديدة بزيادة 2 مليار جنيه عما كان مخصص له سابقا بواقع 4 مليارات جنيه. 
 
وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أنه تم الاتفاق على مبادرة لسداد 10% من مستحقات المصدرين السابقة وفقا للطلبات التى تم التصديق عليها.
 
ولفت رئيس الوزراء، إلى أنه تم الاتفاق أيضا على محور تسوية بعض المتأخرات الضريبية وتم حصر 800 مليون جنيه سيتم سداد جزء من المتأخرات.

قطاع الصناعة

الصادرات المصرية

الاقتصاد المصرى

المصدرين

مصطفى مدبولى

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