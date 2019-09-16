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حبس 5 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية 15 يوما

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 04:48 م
حبس 5 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية 15 يوما حبس - أرشيفية
كتبت أمنية الموجي

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أمرت النيابة العامة، بحبس 5 متهمين، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تُجرى معه بمعرفة النيابة العامة فى اتهامه بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات.

المتهمون المحبوسون احتياطيًا على ذمة التحقيقات بالقضية كلا من: محمد علاء الدين، وكريم عادل، وأنس عبد العزيز، وشريف وحيد، وأحمد فاروق.

وجهت النيابة للمتهم فى القضية، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

 

 


تجديد حبس متهم

انضمام جماعة إرهابية

نيابة أمن الدولة

نشر اخبار كاذبة

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