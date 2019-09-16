سوبر كورة
Ads
الإثنين، 16 سبتمبر 2019 04:45 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

حبس لص متخصص فى سرقة الحقائب من السيارات بالتجمع 4 أيام

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 03:56 م
حبس لص متخصص فى سرقة الحقائب من السيارات بالتجمع 4 أيام سرقة سيارة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس أخطر لص لسرقة الحقائب من داخل 7 سيارات، والاستيلاء على 424 ألفا عقب كسر الزجاج فى التجمع، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
 
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من قسم شرطة التجمع الخامس، بقيام "محمد.هـ.هـ" 43 مدير مالى بشركة، بركن السيارة ملكه، داخل ساحة انتظار أحد المولات التجارية، ولدى عودته اكتشف كسر زجاج السيارة الخلفى وسرقة حقيبة بداخلها مبلغ مالى 165 ألف جنيه من داخل السيارة، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.
 
 
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بمحل الواقعة أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.
 
 
وبالكشف الفنى على السيارة المشار إليها، تبين أنها ملك "س .ع .أ" 46 سنة، ومن خلال فحص تسلسل ملكية السيارة  أمكن التوصل أنها ملك "اشرف .ع .ع "47 صاحب شركة، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن ضباط وحدة مباحث القسم، وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه، أثناء استقلاله السيارة المشار إليها والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة وبحوزته مبلغ مالى 90 ألف جنيه.
 
 
وبمواجهته بالمعلومات والتحريات أيدها، واعترف بارتكاب الواقعة، وأن المبلغ المالي من متحصلات الواقعة، وإنفاقه باقي المبلغ المالي على متطلباته الشخصية، وبتطوير مناقشته للربط بينه وبين القضايا المجهولة، اعترف بارتكاب 7 حوادث سرقة بذات الأسلوب وسرق حقائب كان بداخلها 424 ألف جنيه، وتم بإرشاده وضبط "السيارة رقم ل س س 378 - والسيارة رقم ل ي هـ 795 -2 شاشة LCD - جهاز كمبيوتر " لاب توب، واعترف بشرائهم من متحصلات حوادث السرقة، وتحرر عن ذلك ملحقاً للمحاضر الأصلية وتولت النيابة العامة التحقيق.

سرقة

سرقة السيارات

نيابة القاهرة الجديدة

جريمة سرقة

سرقة سيارة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مانشستر يونايتد يعلن تجديد عقد دى خيا حتى 2023

مانشستر يونايتد يعلن تجديد عقد دى خيا حتى 2023

شيرين عبد الوهاب توضح سبب غيابها بعد شائعات مرضها

شيرين عبد الوهاب توضح سبب غيابها بعد شائعات مرضها

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن موقف الفرق المصرية بالبطولات الأفريقية

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن موقف الفرق المصرية بالبطولات الأفريقية

رئيس الوزراء يستقبل نائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية

رئيس الوزراء يستقبل نائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية

"الانتخابات التونسية": تقدم قيس سعيد ونبيل القروى بعد فرز 49% من الأصوات

"الانتخابات التونسية": تقدم قيس سعيد ونبيل القروى بعد فرز 49% من الأصوات

"بوردو فارما" الأمريكية تتقدم بدعوى إفلاس ضمن تسوية لأزمة المواد الأفيونية

"بوردو فارما" الأمريكية تتقدم بدعوى إفلاس ضمن تسوية لأزمة المواد الأفيونية

طليق الابنة وراء مذبحة قتل 3 وإصابة 2 آخرين من أسرة واحدة فى الأقصر

طليق الابنة وراء مذبحة قتل 3 وإصابة 2 آخرين من أسرة واحدة فى الأقصر

ميسي يدعم قائمة برشلونة ضد دورتموند فى دوري ابطال اوروبا

ميسي يدعم قائمة برشلونة ضد دورتموند فى دوري ابطال اوروبا

ليفربول فى طريق السد القطرى والترجى ينتظر بطل آسيا بكأس العالم للأندية

ليفربول فى طريق السد القطرى والترجى ينتظر بطل آسيا بكأس العالم للأندية

الفيفا يعلن مشاركة الترجي التونسي رسمياً فى كأس العالم للأندية 2019

الفيفا يعلن مشاركة الترجي التونسي رسمياً فى كأس العالم للأندية 2019

ديلى ميل: وضع لوحات مناظر طبيعية بالشركات يخفف توتر وتعب الموظفين

ديلى ميل: وضع لوحات مناظر طبيعية بالشركات يخفف توتر وتعب الموظفين

مينا مسعود يصل القاهرة الأربعاء للقيام بجولة سياحية قبل سفره إلى الجونة

مينا مسعود يصل القاهرة الأربعاء للقيام بجولة سياحية قبل سفره إلى الجونة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة