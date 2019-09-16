حبس عاطل بتهمة سرقة دراجات نارية فى مدينة نصر

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة ثان مدينة نصر، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، لسرقته 4 دراجات بخارية .

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا بتمكن ضباط قسم شرطة مدينة نصر ثان، بضبط عنصر إجرامى مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، سبق اتهامه فى قضية "سرقة" ومطلوب التنفيذ عليه فى 4 أحكام حبس جزئى "ضرب"، قيامه بسرقة دراجة نارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" بمنطقة عزبة العرب بدائرة القسم .

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف بارتكابه 4 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط 3 دراجات نارية بمكان إخفائها بمنطقة سكنه وأقر بتصرفه فى الرابعة بالبيع، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات النارية واتهموه بالسرقة، ولأحد تجار المواد المخدرة بمنطقة الصف بالجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.