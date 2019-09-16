جزر سولومون تقطع علاقاتها بتايوان نتيجة "لدبلوماسية الدولار" الصينية

(رويترز)

قطعت حكومة جزر سولومون، العلاقات الرسمية مع تايوان، فى ضربة جديدة للرئيسة التايوانية تساى إينج‭‭ ‬‬وين، التى تسعى للفوز بفترة جديدة فى يناير كانون الثانى وسط تصاعد للتوتر مع الصين.

وترتبط تايوان فى الوقت الحالى، بعلاقات رسمية مع 16 دولة فقط لكن الصين تقول إن تايوان جزء منها وليس من حقها إقامة علاقات رسمية مع أى دولة.

وقال جوزيف وو وزير الخارجية التايوانى للصحفيين، فى تايبه اليوم الاثنين، إن تايوان ستغلق فورا سفارتها فى جزر سولومون وستستدعى جميع دبلوماسييها.

وأضاف، أن الصين تستهدف التدخل فى الانتخابات الرئاسية والتشريعية التايوانية المقررة فى يناير من خلال ممارسة "دبلوماسية الدولار".

ويأتى قرار جزر سولومون، بعد أن درست البلاد على مدى شهور مزايا وعيوب تغيير ولائها إلى الصين، التى عرضت عليها 8.5 مليون دولار فى شكل مخصصات للتنمية حتى تقطع علاقتها بتايوان.