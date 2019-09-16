سوبر كورة
Ads
الإثنين، 16 سبتمبر 2019 03:10 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

جامعة الزقازيق تحتفل بإنتهاء المرحلة الأولى من مبادرة "حق الجميع فى الإبصار"

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 02:48 م
جامعة الزقازيق تحتفل بإنتهاء المرحلة الأولى من مبادرة "حق الجميع فى الإبصار" محافظ الشرقية بالحفل
الشرقية - إيمان مهنى - حمدى عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

احتفلت جامعة الزقازيق اليوم بمبنى الجراحة الجديد بالانتهاء من المرحلة الأولى من مبادرة الإبصار حق لكل مواطن، بحضور الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية والدكتورة ميرفت عسكر نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا العليا والبحوث والدكتورة نهلة الجمال المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور هشام أبو السعود وكيل وزارة الصحة والدكتور عبد السلام عبد عميد كلية الطب البشرى والدكتور بهجت عوض رئيس المبادرة، وعدد من عمداء الكليات وأستاذة العيون 

وقال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنه دائما ما ينظر إلى الجامعات أنها قادرة على حل مشاكل البيئة المحيطة بها بما تحظى به من ثقة ومصدر للتطور المجتمعى .

وأضاف الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة، أن الجامعة بدأ بها العديد من المبادرات الهامة منها مكافحة العنف ضد المرأة ووحدة التطرف الفكرى والتى تهدف إلى التنوير والتفريق بين الصح والخطأ ويحضرها أئمة المساجد .

وأضاف رئيس الجامعة، أنه أصبح للجامعة دور هام جدا فى رصد المشاكل وتقديم حلول لها بمشاركة المحافظ.

ومن هذا المبدأ قامت جامعة الزقازيق بتطوير قرية تل روزن بمركز بلبيس، وكان بها مجموعات من المشاكل مثل الصرف الصحى، وقامت كلية الهندسة بعمل التصميمات، وتم تطوير مركز الشباب ورفع أكوام القمامة وزرع أشجار وخلافه، والقرية بها 12 ألف نسمة سيتم حل جميع مشاكلها بمشاركة جميع كليات الجامعة. 

ومن جانب أخر كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية  وكيل وزارة التربية والتعليم ومديرى الإدارات التعليمية والسادة رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية بنطاق المحافظة، بضرورة التأكد من الإنتهاء من أعمال الصيانة بالمدارس لضمان جاهزيتها لإستقبال الطلبة بالعام الدراسى الجديد 2019 / 2020 (الأبنية - الفصول الدراسية - الطرقات - حجرات الأنشطة دورات المياه - الأسوار) والتأكد من سلامة وكفاءة وصلات الإنترنت بمدارس التعليم الثانوى لتطبيق نظام التعليم الجديد.

وشدد المحافظ على ضرورة التأكد من سلامة المرافق بجميع المدارس التعليمية (مياه شرب - كهرباء وصلات الصرف الصحى) وإزالة كافة الإشغالات والأكشاك والمقاهى المجاورة للمدارس وقطع المرافق عنها نهائياً بالتنسيق مع الجهات المختصة، فضلاً عن قيام رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق المستمر مع مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية للحفاظ على النظافة العامة، أمام المدارس لإظهارها بالمظهر الحضارى اللائق لمنظومة التعليم.

ونبه محافظ الشرقية على وكيل أول وزارة التربية والتعليم، بضرورة قيام مديرى الإدارات التعليمية بالمرور اليومى على مدارس المراحل التعليمية وقيام مديرى المدارس بتقديم وتوفير الخدمات المعاونة واللازمة ونبه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية الإلتزام بمنع الباعة الجائلين أمام المدارس لضمان سلامة التلاميذ من الأغذية غير الصالحة التى قد تسبب حالات التسمم بين الطلبة.

وأكد غراب، على متابعة تسليم الكتب الدراسية على الطلبة دون التقيد بسداد المصروفات لضمان التركيز فى المناهج التعليمية من بداية العام الدراسى الجديد 2019 / 2020 .

 

 

 


الشرقية

تعليم الشرقية

استعدادت الدراسة

محافظ الشرقية

جامعة الزقازيق

الابصار حق لكل مواطن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ الشرقية يحيل طبيب نساء للتحقيق بسبب تركه فوطة عمليات فى بطن مريضة

السبت، 14 سبتمبر 2019 06:42 م

جولات ميدانية لمحافظ الشرقية ووكيل الصحة للتأكد من توفر الخدمات الصحية

السبت، 14 سبتمبر 2019 04:49 م

محافظ الشرقية: توصيل الصرف الصحى لمنطقة علاء الدين خلال عام

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 11:01 م

محافظ الشرقية : جارى التحقيق فى واقعة إهانة بائعة التين

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 07:36 م

جامعة الزقازيق: إجراء 500 عملية مياه بيضا بمشروع "الإبصار حق لكل مواطن "

السبت، 14 سبتمبر 2019 03:45 م

تعيين الدكتور عثمان شعلان رئيسا لجامعة الزقازيق

الأحد، 08 سبتمبر 2019 07:59 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"بوردو فارما" الأمريكية تتقدم بدعوى إفلاس ضمن تسوية لأزمة المواد الأفيونية

"بوردو فارما" الأمريكية تتقدم بدعوى إفلاس ضمن تسوية لأزمة المواد الأفيونية

طليق الابنة وراء مذبحة قتل 3 وإصابة 2 آخرين من أسرة واحدة فى الأقصر

طليق الابنة وراء مذبحة قتل 3 وإصابة 2 آخرين من أسرة واحدة فى الأقصر

ميسي يدعم قائمة برشلونة ضد دورتموند فى دوري ابطال اوروبا

ميسي يدعم قائمة برشلونة ضد دورتموند فى دوري ابطال اوروبا

ليفربول فى طريق السد القطرى والترجى ينتظر بطل آسيا بكأس العالم للأندية

ليفربول فى طريق السد القطرى والترجى ينتظر بطل آسيا بكأس العالم للأندية

الفيفا يعلن مشاركة الترجي التونسي رسمياً فى كأس العالم للأندية 2019

الفيفا يعلن مشاركة الترجي التونسي رسمياً فى كأس العالم للأندية 2019

ديلى ميل: وضع لوحات مناظر طبيعية بالشركات يخفف توتر وتعب الموظفين

ديلى ميل: وضع لوحات مناظر طبيعية بالشركات يخفف توتر وتعب الموظفين

مينا مسعود يصل القاهرة الأربعاء للقيام بجولة سياحية قبل سفره إلى الجونة

مينا مسعود يصل القاهرة الأربعاء للقيام بجولة سياحية قبل سفره إلى الجونة

رئيس الوزراء: الحكومة تولي ملف تعميق التصنيع المحلى وتشجيع الصناعة أهمية كبرى

رئيس الوزراء: الحكومة تولي ملف تعميق التصنيع المحلى وتشجيع الصناعة أهمية كبرى

القوات البحرية تنجح فى إنقاذ يخت يحمل سائحين من الغرق بالبحر الأحمر

القوات البحرية تنجح فى إنقاذ يخت يحمل سائحين من الغرق بالبحر الأحمر

رئيس الوزراء: نعمل على إزالة التعقيدات البيروقراطية بالإفراج الجمركى عن البضائع

رئيس الوزراء: نعمل على إزالة التعقيدات البيروقراطية بالإفراج الجمركى عن البضائع

زاهى حواس للقناة الإيطالية الأولى: سنعلن فى 2020 عن سبب وفاة توت عنخ آمون

زاهى حواس للقناة الإيطالية الأولى: سنعلن فى 2020 عن سبب وفاة توت عنخ آمون

تخيل كان هيحصل إيه لو مواقع التواصل موجودة فى حرب أكتوبر.. ردود صادمة

تخيل كان هيحصل إيه لو مواقع التواصل موجودة فى حرب أكتوبر.. ردود صادمة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة