جامعة الزقازيق تحتفل بإنتهاء المرحلة الأولى من مبادرة "حق الجميع فى الإبصار"

الشرقية - إيمان مهنى - حمدى عبد العظيم

احتفلت جامعة الزقازيق اليوم بمبنى الجراحة الجديد بالانتهاء من المرحلة الأولى من مبادرة الإبصار حق لكل مواطن، بحضور الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية والدكتورة ميرفت عسكر نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا العليا والبحوث والدكتورة نهلة الجمال المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور هشام أبو السعود وكيل وزارة الصحة والدكتور عبد السلام عبد عميد كلية الطب البشرى والدكتور بهجت عوض رئيس المبادرة، وعدد من عمداء الكليات وأستاذة العيون

وقال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنه دائما ما ينظر إلى الجامعات أنها قادرة على حل مشاكل البيئة المحيطة بها بما تحظى به من ثقة ومصدر للتطور المجتمعى .

وأضاف الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة، أن الجامعة بدأ بها العديد من المبادرات الهامة منها مكافحة العنف ضد المرأة ووحدة التطرف الفكرى والتى تهدف إلى التنوير والتفريق بين الصح والخطأ ويحضرها أئمة المساجد .

وأضاف رئيس الجامعة، أنه أصبح للجامعة دور هام جدا فى رصد المشاكل وتقديم حلول لها بمشاركة المحافظ.

ومن هذا المبدأ قامت جامعة الزقازيق بتطوير قرية تل روزن بمركز بلبيس، وكان بها مجموعات من المشاكل مثل الصرف الصحى، وقامت كلية الهندسة بعمل التصميمات، وتم تطوير مركز الشباب ورفع أكوام القمامة وزرع أشجار وخلافه، والقرية بها 12 ألف نسمة سيتم حل جميع مشاكلها بمشاركة جميع كليات الجامعة.

ومن جانب أخر كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وكيل وزارة التربية والتعليم ومديرى الإدارات التعليمية والسادة رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية بنطاق المحافظة، بضرورة التأكد من الإنتهاء من أعمال الصيانة بالمدارس لضمان جاهزيتها لإستقبال الطلبة بالعام الدراسى الجديد 2019 / 2020 (الأبنية - الفصول الدراسية - الطرقات - حجرات الأنشطة دورات المياه - الأسوار) والتأكد من سلامة وكفاءة وصلات الإنترنت بمدارس التعليم الثانوى لتطبيق نظام التعليم الجديد.

وشدد المحافظ على ضرورة التأكد من سلامة المرافق بجميع المدارس التعليمية (مياه شرب - كهرباء وصلات الصرف الصحى) وإزالة كافة الإشغالات والأكشاك والمقاهى المجاورة للمدارس وقطع المرافق عنها نهائياً بالتنسيق مع الجهات المختصة، فضلاً عن قيام رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق المستمر مع مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية للحفاظ على النظافة العامة، أمام المدارس لإظهارها بالمظهر الحضارى اللائق لمنظومة التعليم.

ونبه محافظ الشرقية على وكيل أول وزارة التربية والتعليم، بضرورة قيام مديرى الإدارات التعليمية بالمرور اليومى على مدارس المراحل التعليمية وقيام مديرى المدارس بتقديم وتوفير الخدمات المعاونة واللازمة ونبه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية الإلتزام بمنع الباعة الجائلين أمام المدارس لضمان سلامة التلاميذ من الأغذية غير الصالحة التى قد تسبب حالات التسمم بين الطلبة.

وأكد غراب، على متابعة تسليم الكتب الدراسية على الطلبة دون التقيد بسداد المصروفات لضمان التركيز فى المناهج التعليمية من بداية العام الدراسى الجديد 2019 / 2020 .