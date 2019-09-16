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جارديان: الجامعات البريطانية تخزن مناديل التواليت تحسبا لبريكست بدون اتفاق

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 02:22 م
جارديان: الجامعات البريطانية تخزن مناديل التواليت تحسبا لبريكست بدون اتفاق مناديل مرحاض
كتبت ريم عبد الحميد

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قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن أربعة من كل خمس جامعات بريطانية تشعر بالقلق بشأن تأثير الخروج من الاتحاد الأوروبى بدون اتفاق، حيث يبحث قادة الجامعات عن تخزين الإمدادات الرئيسية من مواد كيماوية ومناديل تواليت.

 

وأظهر مسحا لأعضاء من الجامعات البريطانية يمثلون أكثر من 130 من معاهد التعليم العالى فى البلاد أن 80% منهم يقولون إنهم يشعرون بالقلق جدا أو للغاية بشأن تأثير الخروج بدون اتفاق.

 

وفى حين أن أكثر من نصف الجامعات قالت إنها مستهدفة تماما أو للغاية لبريكست بدون صفقة، فإن  البقية اعترفوا أنهم مستعدون بشكل بسيط. وقال المسئولون الذين تحدثت إليهم الصحيفة أن أكثر ما يشعرهم بالقلق هو النقص فى المواد الكيماوية والغازات التى يتم استخدامها فى المعامل، بينما يسعى آخرون إلى تخزين المواد مثل الطعام ومناديل التواليت.

 

وقال أحد نواب المستشارين (نايب المستشار هو الرئيس الفعلى للجامعة فى بريطانيا)  إنه لو نفذت منهم المناديل الورقة الخاصة بالمراحيض سيغلقون ويرسلون الجميع لمنازلهم، الأمر بسيط، لكنه استبعد مثل هذا الاحتمال.

 

وقالت العديد من الجامعات إنها تقوم باستعدادات لتخزين الطعام لتقديمه للطلاب فى أماكن إقامتهم. بينما قالت الجامعات التى لديها مستشفيات تعليمية كجزء من صناديق الخدمة الصحية الوطنية إنها تشعر بالقلق بشان إمدادات الأدوية والمستلزمات الطبية الأخرى وناقشوا خطط  الطوارئ مع مورديهم.

 

 كما قالت العديد من الجامعات أنها تشعر بالقلق من الآثار بعيدة المدى لبريكست بدون اتفاق، لاسيما فى تمويل الأبحاث.


مناديل مرحاض

بريكست

جامعات بريطانية

بريكست بدون اتفاق

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