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تلقت 66 ألف رسالة.. 8 معلومات عن مبادرة التنمية المحلية "صوتك مسموع"

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 02:00 ص
تلقت 66 ألف رسالة.. 8 معلومات عن مبادرة التنمية المحلية "صوتك مسموع" مبادرة صوتك مسموع
كتب على عبد الرحمن

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كشفت وزارة التنمية المحلية عن أن مبادرتها التى أطلقتها أكتوبر الماضى تلقت حتى نهاية أغسطس الماضى نحو 66 ألفًا و228 رسالة من خلال الوسائل المختلفة التى خصصتها الوزارة لتلقى الشكاوى عبر المبادرة.

"اليوم السابع" يقدم فى النقاط التالية عن مبادرة التنمية المحلية "صوتك مسموع" كما يلى:

1.التنمية المحلية أطلقت المبادرة نهاية أكتوبر 2018

2.تلقت المبادرة منذ انطلاقها حتى نهاية أغسطس 66 ألفًا و228 رسالة

3.تلقت المبادرة 17 ألفًا و106 شكاوى حتى أغسطس الماضى

4. تمكنت المبادرة من حل 16 ألفًا و764 شكوى بنسبة 98%

5.عدد الشكاوى التى تلقتها المبادرة خلال شهر أغسطس فقط 3905 رسائل منها 957 شكوى

6.شكاوى القمامة فى أغسطس بلغت 553 شكوى و239 من الإشغالات

7. 47 شكوى بوجود فساد وردت للمبادرة خلال شهر أغسطس

8. 199شكوى فقط من شكاوى شهرأغسطس تعكف الوزارة الآن على حلها

 

 

 


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