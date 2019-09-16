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تقرير: أكثر من مليون عامل بالمملكة المتحدة يتعرضون لانتهاكات في سوق عمل

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 10:45 ص
تقرير: أكثر من مليون عامل بالمملكة المتحدة يتعرضون لانتهاكات في سوق عمل بريطانيا
أ ش أ

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كشف تقرير بريطاني اليوم الاثنين عن حجم الانتهاكات التي يقترفها سوق العمل البريطاني في حق أكثر من مليون عامل بالبلاد، وذلك بعدم تلقيهم أي إجازات مدفوعة الأجر المكفولة لهم القانون.

ونقلت صحيفة (الجارديان) البريطانية عن تقرير مؤسسة الأبحاث والدراسة "ذا ريزوليوشن فاونديشن" البريطانية قوله، إن العاملين في جميع أنحاء البلاد يتعرضون لعنف عملي من قبل أرباب العمل باستنزاف حقوقهم، وسط ارتفاع شروط العمل غير المسبوقة خلال العقود الأخيرة الماضية.

ولفت التقرير إلى أن العاملين أيضا في مجال الاقتصاد غير التقليدي لا يمتلكون أيضا حقوق العمالة كالإجازة مدفوعة الأجر والمرضية، ما قد يؤدي إلى نزاعات حول وضع عملهم.

وجاء التقرير بعد أسبوع من إعلان زعيم حزب العمال البريطانى جيريمي كوربن خططه بشأن خلق وكالة حماية لوزارة العمل والمعاشات البريطانية لإنفاذ حقوق العمل الممنوحة بموجب القانون، الأمر الذي يدفع حزب العمال للانتخاب لتولي السلطة.

وكان تقرير سابق قد حذر من تعرض المملكة المتحدة ‏إلى أزمة مالية أسوأ من أزمة عام 2008، وأن البنوك البريطانية ليست فى حالة ‏مناسبة لمواجهة الأزمة القادمة.‏

يذكر أن الأزمة المالية العالمية التي انفجرت في سبتمبر 2008، اعتبرت الأسوأ من نوعها حيث بدأت الأزمة أولاً بالولايات المتحدة الأمريكية ثم امتدت إلى دول العالم لتشمل الدول الأوروبية والدول الآسيوية والدول الخليجية والدول النامية التي يرتبط اقتصادها مباشرة بالاقتصاد الأمريكي، لتعلن بريطانيا رسميا يوم 22 أكتوبر من نفس العام دخولها الركود الاقتصادي، وتكون أول دولة تعلن الركود، وبعدها أعلنت ألمانيا عن دخولها الركود يوم 13 نوفمبر.


سوق العمل البريطاني

بريطانيا

الأزمة المالية العالمية

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