"تعليم الدقهلية" تعلن وصول عدد مدارس التعليم مزدوج لـ24 مدرسة بالمحافظة

الدقهلية - سارة الباز

أعلن على عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، عن إجمالي عدد مدارس التعليم والتدريب المزدوج على مستوى المحافظة، والذي وصل إلى 24 مدرسة حتى الآن.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن عدد مدارس التعليم الصناعي والتدريب المزدوج نظام 3 سنوات قد وصل إلى 22 مدرسة، تضم 74 فصلا، و 1267طالبا، بينما وصل عدد مدارس التعليم والتدريب الزراعي المزدوج نظام 3 سنوات إلى مدرستين، تضم 7 فصول، و 105 طالبا.