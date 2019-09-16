"تعليم الدقهلية" تعلن وصول عدد مدارس التعليم مزدوج لـ24 مدرسة بالمحافظة

أعلن على عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، عن إجمالي عدد مدارس التعليم والتدريب المزدوج على مستوى المحافظة، والذي وصل إلى 24 مدرسة حتى الآن.
وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن عدد مدارس التعليم الصناعي والتدريب المزدوج نظام 3 سنوات قد وصل إلى 22 مدرسة، تضم 74 فصلا، و 1267طالبا، بينما وصل عدد مدارس التعليم والتدريب الزراعي المزدوج نظام 3 سنوات إلى مدرستين، تضم 7 فصول، و 105 طالبا.
وأضاف بأنه من مزايا التعليم المزدوج للطلبة ممارسة التدريب العملي بالمصانع للتعليم الصناعي، وفي المزارع للتعليم الزراعي؛ ليكتسب المهارة والخبرة اللازمة من التدريب في مواقع الإنتاج خارج المدرسة، وفي ورش ومعامل المدرسة في الداخل، وبالتالي يصبح الطالب مؤهلا بالشكل اللائق لسوق العمل والحصول على الفرص المناسبة في أماكن متميزة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة