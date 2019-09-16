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تحويلات مرورية بطريق أسيوط الغربى لمدة 3 شهور بسبب أعمال تطوير وإنشاء نفق

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 09:01 م
تحويلات مرورية بطريق أسيوط الغربى لمدة 3 شهور بسبب أعمال تطوير وإنشاء نفق تحويلات مرورية-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تجرى الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولى مدير المرور، تحويلات مرورية بطريق أسيوط الغربى بسبب أعمال تطوير وإنشاء نفق سطحى بمدخل مدينة ميدوم، لمدة 3 شهور، وسط انتشار الخدمات المرورية بمحيط الأعمال لحين الإنتهاء منها.
 
وقال مصدر أمنى، أنه فى إطار تنفيذ المرحلة الثالثة لتطوير طريق أسيوط الغربى، فى تقاطعه مع طريق الفيوم الصحراوى وحتى أسيوط بطول 320 كم، وتنفيذ مدخل ومخرج مدينة ميدوم بالكيلو 85، سيتم إنشاء طريق خدمة يبعد عن الطريق الرئيسى، بطول من 7 الى 10 أمتار فى الاتجاه من أسيوط الى القاهرة، وكذلك البدء فى أعمال إنشاء نفق سطحى بارتفاع 8 أمتار، من منسوب الأسفلت بمدخل مدينة ميدوم كمرحلة أولى للمشروع.
 
وأضاف المصدر، أن تلك الأعمال تستلزم إجراء تحويلات مرورية بالطريق، من مدخل مدينة ميدوم على الطريق الرئيسى بحوالى 500 متر، للقادم من أسيوط اتجاه القاهرة عن طريق الميل يمينا، للدخول إلى المدينة وكذلك تحويل حركة السيارات للخارج، من مدينة ميدوم قبل الطريق الرئيسى بـ 500 متر للقادم من ميدوم إلى القاهرة، عن طريق الميل يمينا للخروج الى الطريق الرئيسى دون التأثير على حركة المرور، وتبدا الأعمال غدا الثلاثاء من الساعة 7 صباحا حتى الساعة 5 مساءا لمدة 3 شهور مع تعزيز المنطقة بالخدمات.
 
 
 

ادارة المرور

طريق اسيوط الغربى

اعمال تطوير

انشاء نفق

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