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تجديد حبس 5 متهمين بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية 15 يوما

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 07:58 م
تجديد حبس 5 متهمين بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية 15 يوما حبس - أرشيفية
كتبت أمنية الموجى

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جددت النيابة العامة، حبس 5 متهمين، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تُجرى معه بمعرفة النيابة العامة فى اتهامه بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات.

المتهمون المحبوسون احتياطيًا على ذمة التحقيقات بالقضية كلا من: عبد السلام مرزوق، عبد الرازق خليفة، ويوسف الجرف، وأشرف الالفى، وعبد الحميد عليان.

وجهت النيابة للمتهم في القضية، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

 

 


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انضمام جماعة إرهابية

نيابة أمن الدولة

نشر اخبار كاذبة

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