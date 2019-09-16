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تجديد حبس 3 تجار مخدرات بتهمة حيازة كيلو ونصف هيروين بالسلام

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 02:39 م
تجديد حبس 3 تجار مخدرات بتهمة حيازة كيلو ونصف هيروين بالسلام مخدر الهيروين-أرشيفية
كتب ـ أحمد حسنى

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قرر قاضى المعارضات، بمحكمة جنح السلام، تجديد حبس 3 تجار مخدرات، بحوزتهم كيلو ونصف هيروين و3 قطع سلاح بمنطقة السلام، 15 يوماً على ذمة التحقيقات.
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا بتمكن ضباط مباحث قسم شرطة السلام أول وبصحبتهم  القوة المرافقة، من ضبط كل من "أ. م" ،  43 سنة، عامل، و"م.أ" 28 سنة، عامل ومقيم الشيخ زويد في شمال سيناء والسابق اتهامه فى القضية رقم 399 لسنة 2002م رابع العريش في شمال سيناء " زنا "، و"م. س. إ" ،  28 سنة، سائق ومقيم الشيخ زويد بشمال سيناء، أثناء تواجدهم بدائرة القسم  وبحوزتهم كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 1.500 كيلو جرام، سلاح نارى "فرد خرطوش عيار 12مم و3 طلقات من ذات العيار"، 2 سلاح أبيض "مطواة"، 5 هاتف محمول، مبلغ مالى 1770 جنيها، ميزان حساس.
 
وبمواجهتهم بالتحريات وما أسفر عنه الضبط  اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة بقصد الدفاع، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر  اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

تجارة المخدرات

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